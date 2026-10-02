Il servizio è opera di Danilo Tallarico, 18enne catanzarese, che lo ha sviluppato in autonomia

Da pochi giorni chi aspetta l'autobus a Reggio Calabria può sapere dove si trova il mezzo in quel preciso momento. Passa il bus (passailbus.it) ha aggiunto le linee ATAM al suo servizio gratuito, che mostra su una mappa i mezzi del trasporto pubblico in servizio in tutta la Calabria, la prossima fermata e il ritardo accumulato.

Il servizio è opera di Danilo Tallarico, 18 anni, studente, che lo ha sviluppato da solo, senza finanziamenti e senza una società alle spalle. L'idea nasce da una domanda che si sono fatti in tanti alla fermata: l'autobus è in ritardo, è già passato, o non arriverà proprio? I dati per rispondere esistevano già, pubblicati come open data dalla Regione Calabria, ma nessuno li aveva trasformati in uno strumento semplice da consultare.

Si usa dal browser del telefono o del computer, all'indirizzo mappa.passailbus.it, senza registrazione e senza installare nulla. Oppure con l'app per iPhone e iPad, già sull'App Store; la versione Android è in arrivo.

Si cerca una linea o una fermata e si segue l'autobus sulla mappa. Per ogni fermata compaiono i prossimi passaggi, con l'orario previsto e l'eventuale anticipo o ritardo. Compaiono solo i mezzi che trasmettono davvero la loro posizione: nessuna posizione è stimata a partire dall'orario. Il servizio è gratuito, non usa cookie di profilazione e non contiene pubblicità.