Straordinaria esperienza vissuta dagli studenti delle quarte classi del Polo Liceale di Locri “Zaleuco - Oliveti - Panetta - Zanotti”, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, che, venerdì 20 Marzo, si sono recati all’Università Mediterranea, accompagnati dai docenti: prof.ssa Sabrina Prestipino, prof.ssa Alessia Mandarano, prof.ssa Rossana Totino e prof.ssa Anna Chindamo, per partecipare all’evento “Università Svelate”, la Giornata Nazionale delle Università istituita dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) e dall' ANCI (Associazione dei Comuni Italiani) che vede protagonista l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e che si concluderà il prossimo 26 marzo, in cui hanno potuto partecipare a seminari, workshop e altre attività di rilievo.

Tra le attività si sono svolte le “OrSIadi”, competizione rivolta alle scuole partner del progetto Or.S.I, nell’Aula Magna “Ludovico Quaroni”, dove gli studenti si sono sfidati in un clima di sana rivalità e condivisione. L’offerta formativa è stata protagonista in tutti i dipartimenti, trasformati per l'occasione in laboratori aperti: tra lezioni e seminari specialistici, i futuri studenti hanno potuto toccare con mano la qualità della didattica e scoprire le numerose opportunità dei percorsi di laurea. Una panoramica completa che ha permesso ai partecipanti di dialogare direttamente con docenti e tutor, esplorando le prospettive professionali di ogni area di studio. Tra i momenti più qualificanti della giornata di avvio, arricchita da una ricca partecipazione di studenti, è stata l'inaugurazione della mostra del maestro reggino Natino Chirico “Lo Sport è Valore”, che sarà fruibile presso la Cittadella fino al 27 Marzo. Questa mostra, ha introdotto il Rettore Giuseppe Zimbalatti, “vuole rappresentare il valore più autentico dello sport, slancio e sprone alla vita. Quel dinamismo che coglie l'uomo nel suo divenire e nel suo proporsi alla collettività, che lo proietta alle sfide da affrontare, nel rispetto del prossimo e delle regole. La storica dell’Arte e curatrice ha affermato: «Addentrandosi nell’Opera del maestro Chirico ci si immerge nella bellezza delle cromie, brillanti, intense, festose, che creano una danza, un tripudio di energia, che si scatena incontenibile uscendo dai confini di fogli e tele». Anche Luciano Bonfiglio, Presidente Comitato Olimpico Nazionale Italiano si è espresso così su Chirico: «Questa mostra esalta in modo mirabile, la sensibilità artistica di Natino Chirico e la sua costante attenzione nei confronti dello sport, inteso come forma pura di espressività». Orientamento, cultura, sport, arte, e benessere sono i momenti che hanno animato “Università Svelate” rispondendo allo spirito di una comunità accademica sempre più inclusiva, dove ogni studente si può ritrovare protagonista della propria storia. “L’Università deve essere focolaio di attività scientifica, vero laboratorio nel quale maestri e scolari collaborano ad indagare nuovi veri e a rivedere questioni già discusse. Così nello studente si educa lo spirito critico e lo spirito di ricerca” (Agostino Gemelli)