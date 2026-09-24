Si rinnova la giornata di condivisione, prevenzione e solidarietà promossa dall’associazione in sinergia e congiuntamente con il Comune

Un cammino di condivisione, energia, territorio e rinascita. Domenica 27 settembre 2026, a partire dalle ore 9:00, il lungomare di Villa San Giovanni si tingerà di rosa in occasione della seconda edizione di “Salute d’aMare – Passeggiata in Rosa 2026”. L'evento, guidato dal filo conduttore “L’Amore che Dà la Vita” e dallo slogan “Nessuna cammina da sola”, è organizzato dall’Associazione Grace nell'ambito del tour “Grace in Tour 2026”, in sinergia e congiuntamente con il Comune di Villa San Giovanni.

La manifestazione non sarà una semplice passeggiata, ma un vero e proprio percorso multifunzionale pensato per unire la cittadinanza attorno ai temi della prevenzione oncologica, del benessere psicofisico, della valorizzazione del territorio e della solidarietà sociale, offrendo supporto a chi affronta o ha affrontato il percorso oncologico, ai familiari e ai caregiver.

«Domenica non conterà solo quanti passi faremo, ma con chi li faremo — ha dichiarato la presidente dell'Associazione Grace, Lidia Papisca —. Camminare insieme da Pezzo a Cannitello significa dare un segnale visibile di vicinanza a chi lotta contro la malattia, promuovere concretamente la cultura della prevenzione grazie al supporto della Croce Rossa e riappropriarsi delle bellezze del nostro territorio attraverso lo sport, l'arte e la condivisione. Invitiamo tutta la comunità a partecipare: camminare insieme è già una vittoria».

Anche il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, e l’assessore alla Salute e alle Politiche Sociali, Maria Grazia Melito, dichiarano con entusiasmo la totale aderenza alle finalità dell’iniziativa. Questa nasce dalla volontà di sensibilizzare il territorio in materia di prevenzione e benessere oncologico, manifestando solidarietà, vicinanza e rispetto nei confronti di coloro che vivono, in maniera diretta o indiretta, la malattia oncologica. «La bellezza dell’iniziativa risiede non solo nella sua nobile finalità — hanno aggiunto —, ma anche nella condivisione di un momento costellato di bellezza, amore per il territorio, cultura e spiritualità, nella consapevolezza che ogni momento della vita merita di essere vissuto al massimo delle proprie potenzialità e risorse. Condividerlo con il prossimo è la vera ricchezza».

Il percorso, che si snoderà lungo la suggestiva costa da Pezzo a Cannitello, prevede un ricco itinerario a tappe che unisce benessere, spiritualità e intrattenimento. Dopo la partenza ufficiale e il taglio del nastro in Piazza delle Repubbliche Marinare, i partecipanti potranno usufruire di screening sanitari gratuiti curati dalla Croce Rossa Italiana– Comitato di Vallata del Gallico. Il cammino proseguirà alternando momenti di riflessione e benedizione comunitaria presso le parrocchie locali (Santa Maria delle Grazie a Pezzo e Santa Maria di Porto Salvo a Cannitello) a sessioni dedicate alla consapevolezza corporea e al gioco di squadra in spiaggia in collaborazione con l’Associazione Saradè. Lungo il tragitto non mancheranno spazi culturali e gesti simbolici di forte impatto emotivo, come l'intreccio del nastro rosa. La giornata si chiuderà in festa con un dj set a cura di Federica Caracciolo e un coinvolgente flash mob delle associate Grace per ribadire un messaggio collettivo di forza e rinascita.