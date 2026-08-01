Helicon si mette in cammino. Nasce una nuova associazione socio-culturale composta esclusivamente da donne, da un'idea di Maria Grazia Richichi, già Sindaco della Città di Villa San Giovanni.

La strada è indicata dal nome scelto, ma l'identità dell'associazione si formerà lungo il cammino, attraverso le idee, le energie e le esperienze delle donne che vorranno raggiungere e abitare insieme questo ideale monte sacro.

Helicon richiama l'Elicona, il monte che la tradizione greca consacrava alle Muse, figura femminile custodi della conoscenza, della poesia, delle arti, della memoria e della capacità creatrice.

Da questa immagine nasce Helicon– Il monte sacro delle donne: non soltanto il richiamo a un luogo della cultura classica, ma la rappresentazione di uno spazio ideale nel quale le donne possono incontrarsi, riconoscersi, esprimersi e mettere in comune esperienze, sensibilità e conoscenze.

Il monte evoca l'ascesa e un cammino che si costruisce passo dopo passo. È simbolo di conoscenza, cultura, creatività e ispirazione. Helicon non nasce, pertanto, come un progetto definito anticipatamente in ogni sua parte, ma come un percorso aperto, destinato a prendere forma attraverso le donne che sceglieranno di condividerlo.

Il nome ciò esprime che l'associazione intende diventare: un luogo socio-culturale femminile di incontro, ascolto, conoscenza e condivisione; uno spazio nel quale ciascuna donna possa portare la propria voce e contribuire, insieme alle altre, ad individuare direzioni, attività e nuove occasioni di crescita.

Come le Muse abitavano simbolicamente lo stesso luogo, pur rappresentando arti e saperi diversi, Helicon ntende accogliere una pluralità di voci, inclinazioni, competenze e vissuti. La diversità non come distanza, ma come possibilità di arricchimento reciproco e di costruzione comune.

«Helicon nasce dal desiderio di creare uno spazio autentico nel quale le donne possono incontrarsi, conoscersi e mettere in comune idee, esperienze e sensibilità. Non vogliamo anticipare ciò che l'associazione sarà, perché saranno le donne che ne condivideranno il percorso a costruirne, passo dopo passo, l'identità», afferma la promotrice Maria Grazia Richichi.

Al centro del progetto vi è la convinzione che la partecipazione deve tradursi in conoscenza, confronto, responsabilità e capacità di proposta, alimentando relazioni, collaborazioni e occasioni di crescita culturale e sociale.

La nascita dell'associazione era stata anticipata nelle scorse settimane durante una delle serate culturali ospitate al Neurolab Park, incontrando l'interesse e l'entusiasmo dei presenti. Oggi il nuovo sodalizio comincia a prendere forma, mettendo al centro le donne, le loro competenze, la loro creatività e la capacità di costruire nuove forme di confronto e di dialogo.

Helicon si muove così i suoi primi passi. Non un'identità già compiuta, ma un luogo da immaginare, costruire e abitare insieme.