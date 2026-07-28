A Palazzo San Giorgio, si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della ventunesima edizione de "I Tesori del Mediterraneo", un appuntamento che ormai rappresenta un pilastro dell'estate reggina. L'evento, organizzato da Natalia Spanò per l'associazione Nuovi Orizzonti, si prepara a invadere il lungomare Falcomatà dal 30 luglio al 2 agosto, portando con sé un bagaglio di successi e una visione sempre più globale.

L'organizzatrice Natalia Spanò ha espresso grande emozione per questo traguardo, definendo l'evento ormai «doppiamente maggiorenne» e sottolineando come sia stato un percorso «importante, ricco di sacrifici e di passione». Nelle sue parole emerge l'orgoglio per una manifestazione che è riuscita a valicare i confini locali, diventando un evento nazionale e internazionale capace di coinvolgere enti da tutta Italia e persino equipaggi stranieri, come quello proveniente da Malta, per la storica Regata del Mediterraneo.

Anche le istituzioni hanno voluto ribadire il valore della kermesse. Miriam Carmine Pitasi, consigliera comunale delegata, ha descritto l'evento come «istituzionalizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e storicizzato dalla Regione Calabria», definendolo una vera e propria «vetrina di primaria importanza». Secondo la consigliera, la manifestazione è diventata negli anni un «tesoro per il nostro territorio», fondamentale per la sua promozione e valorizzazione.

Il programma di quest'anno si presenta particolarmente fluido e ricco, intrecciando sport, spettacolo e riflessione culturale. Si parte giovedì 30 luglio con l'apertura della Cittadella del Mediterraneo e i primi talk dedicati all'universo femminile, per poi proseguire nei giorni successivi con le gare di qualificazione, le semifinali e la grande finale della Regata prevista per domenica 2 agosto. Non mancherà lo spazio per l'approfondimento letterario con il Premio Apollo presso l'Opera Tresoldi e i salotti televisivi all'Arena dello Stretto, che affronteranno temi cruciali come impresa, lavoro, turismo, legalità e sicurezza.

L'intrattenimento sarà garantito da un parterre di ospiti d'eccezione che Natalia Spanò ha svelato con entusiasmo: dalle madrine Miriana Trevisan e Adriana Volpe alla voce di Chiara Galiazzo, fino alla comicità di Matranga e Minafò e al talento dello showman Dario Bandiera. Un momento di alto profilo sarà infine la consegna del Premio Zeus a Paolo Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film, un reggino che ha saputo portare il proprio genio ai massimi vertici dell'industria cinematografica nazionale.