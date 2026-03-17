Giuseppe Borrelli: «A Reggio Calabria magistrati qualificati e anticorpi contro la ’ndrangheta»

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Elisa Barresi nasce a Reggio Calabria nel 1986. Si laurea in scienze della comunicazione specializzandosi in editing nel 2009. Inizia subito a scrivere per realtà locali nell’area dello Stretto. Nel 2011 inizia la collaborazione con il quotidiano Calabria Ora dove si occupa dei diversi ambiti dei territori comunali della provincia reggina. Con la collaborazione con il Garantista inizia ad occuparsi di sanità e sociale guardando in modo particolare alle voci dei più deboli. Dal 2017 ha curato diversi uffici stampa di eventi e anche a livello politico-istituzionale collaborando anche con agenzie di stampa.