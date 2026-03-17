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martedì17 marzo2026
martedì17 marzo2026
Elisa Barresi
Elisa BarresiGiornalista

Elisa Barresi nasce a Reggio Calabria nel 1986. Si laurea in scienze della comunicazione specializzandosi in editing nel 2009. Inizia subito a scrivere per realtà locali nell’area dello Stretto. Nel 2011 inizia la collaborazione con il quotidiano Calabria Ora dove si occupa dei diversi ambiti dei territori comunali della provincia reggina. Con la collaborazione con il Garantista inizia ad occuparsi di sanità e sociale guardando in modo particolare alle voci dei più deboli. Dal 2017 ha curato diversi uffici stampa di eventi e anche a livello politico-istituzionale collaborando anche con agenzie di stampa.

Il bilancio

Giuseppe Borrelli: «A Reggio Calabria magistrati qualificati e anticorpi contro la ’ndrangheta»

2 marzo 2026
Ore 05:30
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Lotta al crimine e innovazioni

L’intelligenza artificiale alleata della giustizia, il procuratore Lombardo: «Va usata con equilibrio e nel rispetto delle regole»

13 novembre 2025
Ore 05:30
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A tu per tu

Enzo Infantino: dal Libano il racconto di un viaggio tra conflitti e speranze

12 novembre 2025
Ore 06:55
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La riforma della discordia

Stefano Musolino e la forza del “No” alla riforma della giustizia: informare per rendere i cittadini liberi

6 novembre 2025
Ore 20:00
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la replica

«Verità e giustizia sono un diritto, non una concessione del tempo». Rosanna Scopelliti punge Nordio: «Lo Stato non si arrende»

29 ottobre 2025
Ore 15:09
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Cronaca

Duplice infanticidio a Reggio, tra messaggi e omissioni i segreti custoditi in coppia da Sara e Annunziato

14 ottobre 2025
Ore 15:00
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Cronaca

A TU PER TU | Luogotenente Andrea Romano: sicurezza, prevenzione e il volto umano dell’Arma - VIDEO

13 ottobre 2025
Ore 18:00
A TU PER TU | Luogotenente Andrea Romano: sicurezza, prevenzione e il volto umano dell’Arma - VIDEO
Cronaca

Infanticidio a Pellaro, Sara Genovese risponde al gip: indagini estese a un altro presunto delitto del 2022

13 ottobre 2025
Ore 15:42
Infanticidio a Pellaro, Sara Genovese risponde al gip: indagini estese a un altro presunto delitto del 2022
Società

SPECIALE CARCERI | Fabio Federico lancia l’allarme sulle condizioni disumane e invoca una riforma strutturale

13 ottobre 2025
Ore 06:30
SPECIALE CARCERI | Fabio Federico lancia l’allarme sulle condizioni disumane e invoca una riforma strutturale
Rubriche

A TU PER TU | Conia: «Non mi avete fatto nulla». Il sindaco sfida la paura e la ‘ndrangheta - VIDEO

11 ottobre 2025
Ore 16:00
A TU PER TU | Conia: «Non mi avete fatto nulla». Il sindaco sfida la paura e la ‘ndrangheta - VIDEO