Per il ventiquattresimo anno consecutivo, Roccella Jonica è stata insignita della Bandiera Blu, eco-label internazionale sinonimo di qualità per spiagge e porti turistici promosso da Fee Italia (Fondazione per l’Educazione Ambientale). L’autorevole riconoscimento assegnato al Comune jonico e al Porto delle Grazie – Marina di Roccella premia ancora una volta il lavoro capillare svolto dall’Amministrazione comunale in tema di politiche di tutela dell’ambiente, volte a garantire la qualità delle acque di balneazione, la sicurezza dei bagnanti, l’educazione e l’informazione ambientale.

Accanto al “Vessillo Blu”, Roccella potrà vantare quest’anno anche il titolo di “Bandiera Verde” (Green Flag) del programma Eco-Schools, promosso sempre da Fee Italia e rivolto alle scuole che integrano con successo l'educazione allo sviluppo sostenibile e alla gestione ecologica nel proprio piano didattico. Su iniziativa del Comune, infatti, Roccella ha aderito al progetto Eco-Schools che ha coinvolto l’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Caulonia-Roccella, promovendo l’iniziativa “Custodi dell’acqua, la sostenibilità parte da noi”.

Per celebrare l’assegnazione dei due riconoscimenti, l’Amministrazione comunale ha deciso di organizzare l’evento “Roccella in Blu”, che si svolgerà in due giornate, 6 e 7 giugno, al Largo Colonne Rita Levi Montalcini.

Nella prima giornata è prevista, alle ore 17.30, l’apertura del Villaggio Blu, che ospiterà una serie di attività fisiche e di animazione per ragazzi. Seguirà, alle ore 19, il convegno dal titolo “La Bandiera Blu come infrastruttura turistica: qualità, servizi e competitività”, introdotto dall’Assessore comunale all’Ambiente Fabrizio Chiefari e che vedrà gli interventi del Vicepresidente Jonica Holidays e ADA Calabria Maurizio Reale, dell’Assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese e del Presidente del Comitato di Indirizzo del GAL Pesca “Calabria Jonica” Ernesto Alecci.

Nella seconda giornata è in programma, alle ore 18.30, la cerimonia ufficiale di innalzamento della Bandiera Blu e di consegna della Bandiera Verde, a cui seguirà il convegno intitolato “I bambini custodi dell’acqua” che illustrerà i risultati del percorso di educazione ambientale realizzato dall’IC “Falcone-Borsellino” della sede di Roccella nell’ambito del progetto Eco-Schools. I lavori saranno introdotti e moderati dalla Consigliera comunale delegata all’Istruzione Elena Bova e vedranno gli interventi del Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo, dell’Assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli, del Sindaco di Roccella Jonica Vittorio Zito, della Dirigente scolastica dell’IC “Falcone-Borsellino” di Caulonia-Roccella Lucia Pagano e della docente referente del progetto Stella Scali. Concluderà i lavori del convegno il Presidente della Fondazione FEE Italia Claudio Mazza.

L’area del Villaggio Blu sarà arricchita, nelle due giornate, da stand di degustazione di prodotti tipici del territorio.