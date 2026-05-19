Il cardinale don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, da sempre impegnato sui temi della giustizia sociale, della dignità umana e dell'attenzione verso le periferie esistenziali, sarà il protagonista del settimo e ultimo appuntamento del Percorso di formazione all'impegno sociale e politico promosso dall'Osservatorio Socio-Pastorale della diocesi di Oppido Mamertina - Palmi.



L'incontro, dal titolo "I poveri: la vera sfida per la politica", si terrà giovedì 21 maggio 2026, alle ore 18.00, presso la Casa del Laicato "Mons. Luciano Bux" di Gioia Tauro.

L'iniziativa conclude un percorso formativo nato con l'obiettivo di offrire strumenti di approfondimento e discernimento a quanti desiderano vivere l'impegno sociale e politico come servizio al bene comune. Nel corso degli incontri sono stati affrontati temi legati alla responsabilità civile, alla partecipazione e al rapporto tra fede e vita pubblica.



L'ultimo appuntamento pone al centro la questione della povertà come sfida decisiva per la politica contemporanea, invitando a riflettere sulla capacità delle istituzioni e delle comunità di ascoltare e accompagnare chi vive condizioni di fragilità ed esclusione.