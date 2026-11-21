I premi sono stati donati da numerosi commercianti locali, sensibili alle attività svolte dal sodalizio
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Il Club Inner Wheel di Reggio Calabria C.A.R.F. rinnova la tradizione del Burraco Solidale.
I tornei di Burraco costituiscono una delle attività più diffuse dei Club Inner Wheel e uniscono la passione per il gioco delle carte alla beneficienza: le quote di iscrizione al torneo sono, infatti, delle vere e proprie donazioni che vengono utilizzate in azioni concrete di sostegno alla comunità locale.
Il sedicesimo torneo di Burraco Solidale si è svolto il 20 novembre presso l’ASD “Gianni Gatto” e ha visto la partecipazione di socie e giocatori esterni appassionati di Burraco. Per garantire correttezza anche in questo contesto di beneficienza, il gioco si è svolto applicando i regolamenti federali e con l’ausilio dell’arbitro Graziella Galante (FIBUR).
Alla sfida di carte è seguito un momento conviviale: una cena, che si è conclusa con un ricco buffet di dolci preparato dalla socie.
Ogni torneo di carte che si rispetti prevede dei vincitori e una premiazione.
I premi sono stati donati da numerosi commercianti locali, sensibili alle attività svolte dal nostro Club, e per questo li ringraziamo di cuore.
Ringraziamo anche l’ASD “Gianni Gatto” e la signora Giovanna Scarfò, tutti i giocatori esterni, l’arbitro, le innerine, giocatrici e non, e la nostra Presidente Maria Concetta Zuco.
Un altro evento benefico di successo, i cui fondi raccolti saranno utilizzati per acquistare un forno professionale da donare al “Mantello di San Martino”, un servizio di carità e solidarietà promosso dalla Parrocchia di Santa Maria della Candelora di Reggio Calabria: all’interno della parrocchia, infatti, è stata ricavata una cucina professionale in cui i volontari, comprese alcune socie Inner, preparano pasti caldi ogni giorno, tutti i giorni, per le persone in difficoltà della nostra città.