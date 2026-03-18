Il docente reggino Marco Vitale sarà il nuovo responsabile Sport del movimento civico La Svolta. La designazione è stata comunicata nelle scorse ore. Il consigliere regionale, già sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, ha rivolto un sincero in bocca al lupo al neo delegato civico. «Il Professor Marco Vitale rappresenta una risorsa per l'intera comunità reggina. Sempre presente sul territorio, disponibile ed attivo nel sociale, ha fatto dello sport una vera e propria missione di vita. Radicato nei valori dell'impegno civico e nel volontariato, Vitale in questi anni è stato impegnato su più fronti in un lavoro certosino e quotidiano di promozione dell'attività sportiva, in particolare tra i ragazzi, come veicolo di socialità, di condivisione, di crescita personale e collettiva. Il Professore Vitale rappresenta certamente un'espressione positiva di quell'impegno civico che in questi anni abbiamo promosso, sia dentro il Consiglio comunale che fuori, contribuendo attraverso il suo lavoro, spesso anche di stimolo costruttivo, a migliorare l'attività dell'Amministrazione comunale e a promuovere lo sport sul nostro territorio».



Marco Vitale vanta, infatti, un profilo di eccellenza con oltre trent'anni di esperienza nel mondo della formazione e della gestione sportiva. Docente di ruolo in Scienze Motorie e Sportive, attualmente Delegato Provinciale della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera), referente per il "Nostro Repaci" di Villa San Giovanni per i rapporti con le Amministrazioni ed Enti Locali, proprio per le sue capacità, ha sempre coniugato l'insegnamento con un forte impegno civico e istituzionale. La sua carriera lo ha visto in prima linea nell'attività di coprogettazione di impianti sportivi e nella rigenerazione urbana attraverso lo sport, collaborando costantemente con le istituzioni locali e regionali. Esperto formatore per la scuola, Vitale è stato anche promotore di importanti eventi sportivi a sfondo sociale, come il progetto del 2020 in piena pandemia "Scuole aperte all' inclusione", la "Maratona M. Matteazzi" contro il bullismo e la "Corsa di Miguel", il progetto scolastico " Training is the way", dimostrando una spiccata capacità di unire agonismo, inclusione e legalità.



Da parte sua il neo Responsabile Sport de La Svolta ha espresso soddisfazione per l'importante incarico ricevuto. «Ringrazio Giuseppe Falcomatà per la fiducia riposta nella mia persona. Assumo questo incarico con profondo senso di responsabilità e con l'entusiasmo che da sempre accompagna il mio impegno sul territorio. Per me, lo sport non è solo competizione, ma il più potente strumento di inclusione sociale, educazione e presidio di legalità, soprattutto nei nostri quartieri e per le nuove generazioni. Il mio obiettivo sarà quello di ascoltare e supportare le tantissime associazioni e società sportive reggine, in particolare quelle dello sport di base, che quotidianamente compiono sacrifici enormi per portare avanti le loro attività. Lavoreremo insieme per elaborare proposte concrete sull'impiantistica sportiva, scolastica e sulla promozione dello sport di base, mantenendo sempre un dialogo aperto e costruttivo con le istituzioni. La Svolta ha sempre creduto nel valore della cittadinanza attiva, e sono pronto a fare la mia parte per tradurre questa visione in azioni tangibili per il bene di Reggio Calabria».



Con la nomina del Professor Marco Vitale, il movimento civico La Svolta aggiunge un ulteriore e prezioso tassello al proprio organigramma, confermando la volontà di radicarsi sempre di più sul territorio per rispondere in maniera puntuale e competente alle istanze dei cittadini. Nelle prossime settimane, il neo responsabile Sport proseguirà le interlocuzioni con le realtà sportive del territorio, contribuendo attraverso una campagna di ascolto a proseguire il lavoro portato avanti in questi anni dall'Amministrazione nel settore dello Sport, dialogando con i referenti istituzionali ed arricchendo i contenuti di professionalità, esperienza e meritocrazia.