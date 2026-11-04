Domenica 8 novembre 2026, alle ore 18.00, nella Sala Museo FS «Pietro Germi» della stazione di Santa Caterina, a Reggio Calabria, sarà presentata l’opera teatrale Il dramma dei fratelli di Daniele Castrizio, pubblicata dalla casa editrice La Ruffa. L’appuntamento, patrocinato dall’associazione «Incontriamoci Sempre» nell’ambito della rassegna «Calabria d’Autore», sarà condotto da Marco Mauro. L’attrice Elena Festa interpreterà alcuni brani dell’opera.



Eteocle e Polinice, figli di Edipo, si contendono il potere su Tebe. La loro lotta culmina in un duello in cui ciascuno cade per mano dell’altro. Castrizio porta al centro della scena la madre e le sorelle dei due fratelli, che si adoperano fino all’ultimo per impedire lo scontro. Nel momento decisivo, la madre si frappone fra i figli e tenta un’estrema mediazione fra i due schieramenti. L’opera mette in luce anche la parte che l’indovino Tiresia ha nel fallimento delle trattative.



Proprio nella scena della mediazione il teatro incontra la scultura. Secondo l’ipotesi di Castrizio, i Bronzi di Riace raffigurerebbero Eteocle e Polinice e apparterrebbero al gruppo statuario attribuito a Pitagora di Rhegion. La trasposizione scenica offre al pubblico una chiave per immaginare le cinque figure del gruppo originario, fissate nel bronzo come attori sulla scena nell’istante in cui si tenta ancora di scongiurare il duello.



Al termine della presentazione seguirà una degustazione di vino novello della Cantina Criserà e di specialità dolci e salate preparate dal maestro Paolo Caridi.