Diritto allo studio, contrasto alla povertà educativa, solidarietà e inclusione: tutto questo per “Zaino sospeso”, service di rilevanza multidistrettuale promosso da Lions International e attuato nella Locride dal Lions Club di Locri a sostegno del percorso di studenti e famiglie del territorio in situazione di fragilità economica.

Articoli di cancelleria, libri, dizionari, zaini sono stati donati con generosità da cartolibrerie (Binario e L’Abbecedario di Locri, Effe Esse e La Cart di Bovalino, Cartiserigrafia Praticò ed Edicola Macrì di Bianco) e privati che hanno scelto di contribuire all’importante causa.

Il materiale raccolto è stato conferito nella sede locrese del Lions Club – presenti il presidente Ettore Lacopo, il presidente della Zona 25 del Distretto Lions 108Ya, il cerimoniere Piero Multari, il responsabile Gmt Pino Macrì e la responsabile di service Maria Luisa Muscoli – e sarà destinato alle famiglie in difficoltà, cui sarà così offerto un sostegno concreto a garanzia dell’accesso all’istruzione e della piena partecipazione alla vita scolastica. Il service, già realizzato dalla maggior parte dei clubs italiani, compreso quello di Locri, nello scorso anno scolastico, con ottimi risultati, si è rivelato un aiuto concreto per l’attuazione del diritto allo studio.

«Il caro vita investe anche il settore scolastico, in maniera spesso pesante, e per molte famiglie è davvero difficile provvedere a tutto quello che serve per il percorso di studi. Il diritto allo studio comprende anche il diritto di disporre degli strumenti necessari per imparare, crescere e sentirsi parte della comunità. Avere zaino, quaderni, penne e materiali didattici adeguati significa vivere l’esperienza scolastica con maggiore serenità, per questo portiamo avanti questo service con grande cura e contiamo di continuare nel tempo questo percorso, ringraziando di vero cuore le cartolerie e i cittadini che hanno colto l’importanza dell’iniziativa e hanno scelto di contribuire» dichiara il presidente del Lions Club, Ettore Lacopo.