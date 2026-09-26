Oggi dalle 17, Fisar presenta un programma ricco di stimoli, pronto a soddisfare le esigenze di wine lovers, semplici appassionati e curiosi del mondo del vino.

Per la prima volta la Fisar presenta l’evento per l’elezione del Miglior Sommelier dell’Anno nella Città Metropolitana di Reggio Calabria e la delegazione locale ha scelto quale sede la Struttura turistico-alberghiera Altalia a Brancaleone.

Dopo una mattinata dedicata al concorso e alla premiazione del Miglior Sommelier dell’anno svolto a porte chiuse, nel pomeriggio verrà proposta una masterclass diretta da Luca Iacopini su spumanti internazionali metodo classico. I partecipanti, oltre alla lectio magistralis del relatore Fisar, avranno modo di degustare bollicine provenienti dal Giappone, dall’Africa, dalla Nuova Zelanda, uno Champagne e le pluripremiate bollicine del Barone Macrì della Locride. Seguirà un intervento teatrale ideato, diretto e recitato dall’attore professionista Antonio Caracciolo, coadiuvato dalla musicista Cristina Larizza.

L’evento si conclude con una cena studiata dai sommelier della delegazione Fisar reggina insieme allo Chef Luca Maccari, vicepresidente Apcr, realizzata con specialità calabresi elaborate dallo chef e sapientemente abbinate ad eccellenti vini della ionica reggina.

«Non una semplice cena, ma una vera esperienza. La promozione del territorio e dei suoi prodotti è per Fisar Reggio Calabria una priorità. Si sta lavorando tanto e con sforzi non indifferenti. Purtroppo sul territorio mancano forti moti sinergici, una visione di insieme e anche quella passione che se condivisa potrebbe portare tutti lontano. Sono stato sempre convinto che insieme si cresce, ma quell’insieme tarda ad arrivare anche se qualcosa piano piano si sta destando. Cito Walt Disney che diceva: “se puoi sognarlo puoi farlo” e Paul Valery che raccomandava: “il modo migliore per realizzare un sogno è quello di svegliarsi”: nella nostra zona vedo purtroppo molti sognatori che non concretizzano tanti ancora dormienti. Noi comunque ci proviamo perché ci crediamo. Possiamo solo operare bene, fare del nostro meglio. E poi sarà quel che ha da essere», dichiara Giovanni Galasso, referente della FIsar Reggio Calabria.