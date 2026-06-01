La classe III B del Liceo Scientifico – Scienze Applicate protagonista del progetto “La dignità non è un click, non è un like”, dedicato alla tutela delle persone fragili nell’era dei social e dell’intelligenza artificiale

Un progetto nato tra i banchi di scuola e arrivato fino alla fase finale nazionale del Senato della Repubblica: questo il percorso de “La dignità non è un click, non è un like”, il lavoro presentato dall’I.I.S. “Raffaele Piria” di Rosarno dalla classe III B del Liceo Scientifico – Scienze Applicate, protagonista di un articolato progetto dedicato alla tutela della dignità umana nell’epoca dei social e dell’intelligenza artificiale.

Il progetto ha portato alla realizzazione di un Disegno di Legge (DDL) sui temi della dignità digitale, della tutela delle persone fragili e della responsabilità nell’utilizzo delle nuove tecnologie, oltre alla creazione del corto animato audio-video “La dignità non è un click, non è un like”, all’interno del percorso coordinato dalla prof.ssa Antonia Tamiro.

L’iniziativa, sviluppata nell’ambito dell’Educazione Civica, ha acceso i riflettori su una realtà sempre più diffusa nel mondo digitale: la trasformazione della fragilità in esposizione pubblica continua, tra immagini, video e contenuti che coinvolgono minori, persone diversamente abili e soggetti vulnerabili, spesso ridotti a “vetrina digitale” o a forme di intrattenimento online.

Accanto al lavoro svolto dalla III B, all’interno dell’Istituto è stato avviato anche un percorso di sensibilizzazione più ampio attraverso attività a classi aperte, con il coinvolgimento di altri studenti della scuola, per promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della dignità digitale, della legalità online e della tutela delle persone fragili, capitanato dalla prof.ssa Eleonora Contartese, referente di Educazione Civica.

Il progetto è stato presentato nel corso del convegno “La dignità non è un click, non è un like”, svoltosi presso l’Auditorium dell’Istituto alla presenza di magistratura, Polizia Postale, istituzioni e forze dell’ordine del territorio.

La mattinata si è aperta con i saluti della Dirigente scolastica Mariarosaria Russo e del Sindaco di Rosarno Pasquale Cutrì. A introdurre il progetto è stata la prof.ssa Antonia Tamiro, referente della progettazione artistica e culturale dell’iniziativa, che ha posto l’attenzione sul valore della dignità umana nell’era digitale e sulla necessità di educare i giovani a un uso più consapevole delle tecnologie e dei social network.

Accanto a lei, la prof.ssa Eleonora Contartese, referente di Educazione Civica dell’Istituto, con la quale è stato portato avanti un importante lavoro di squadra che ha coinvolto gli studenti in un percorso di riflessione, osservazione e analisi dei fenomeni legati alla sovraesposizione digitale.

A seguire, l’alunna Caroline Cananzi ha illustrato i 16 articoli della proposta di legge elaborata dagli studenti, prima della proiezione del corto animato audio-video “La dignità non è un click, non è un like”.