Il 16 novembre, gli studenti di tutte le classi quarte del Polo Liceale "Zaleuco - Oliveti - Panetta - Zanotti" di Locri hanno assistito, al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, alla rappresentazione del Rigoletto di Giuseppe Verdi. L'iniziativa si inserisce nel percorso di promozione culturale dell'Istituto, che riconosce nell'incontro con le grandi espressioni del patrimonio artistico un'occasione significativa di arricchimento della formazione liceale.

Tra i capolavori più rappresentativi del melodramma italiano, Rigoletto offre una materia narrativa e musicale di straordinaria densità. Attraverso una trama nella quale si intrecciano potere, sopraffazione, emarginazione, amore paterno e destino, Giuseppe Verdi dà voce a contraddizioni e fragilità profondamente radicate nella condizione umana. La scelta dell'opera assume così un particolare significato formativo: accostare i giovani a un classico non significa soltanto trasmettere la conoscenza di un patrimonio storico-musicale, ma offrire loro la possibilità di confrontarsi con temi e interrogativi che attraversano il tempo e conservano intatta la propria attualità.

Vi sono esperienze culturali che restituiscono allo studio la sua dimensione più autentica: quella dell'incontro con la bellezza, con il pensiero e con le grandi questioni che attraversano la storia dell'uomo. L'opera lirica appartiene a questa tradizione di straordinaria ricchezza: non soltanto espressione di un patrimonio musicale e letterario, ma forma d'arte nella quale si compongono e dialogano linguaggi, sensibilità e visioni del mondo. Accostarvisi significa riconoscere nella cultura un orizzonte vivo, capace di sollecitare domande, affinare lo sguardo e ampliare gli strumenti attraverso cui interpretare la realtà.

In questa direzione si colloca l'attenzione della Dirigente Scolastica, Carmela Rita Serafino, verso iniziative che assegnano alla dimensione artistica e culturale un ruolo qualificante nel percorso liceale. Una progettualità che considera il patrimonio culturale non come semplice eredità da custodire, ma come risorsa da conoscere, interrogare e trasmettere alle nuove generazioni.