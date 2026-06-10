Il Reggino può ora essere aggiunto tra le fonti preferite per seguire con maggiore continuità cronaca, politica, attualità e storie del territorio reggino.

Il Reggino entra tra le testate che possono essere selezionate come Fonti preferite di Google, la nuova funzione che permette agli utenti di scegliere direttamente quali giornali seguire con maggiore frequenza su Google News e Discover.

Per i lettori dell’area metropolitana di Reggio Calabria si tratta di uno strumento utile e immediato. Aggiungendo Il Reggino tra le proprie fonti preferite sarà più semplice ricevere aggiornamenti su cronaca, politica, amministrazione, sport, cultura, attualità e vita dei comuni del territorio.

La testata racconta quotidianamente Reggio Calabria, la sua provincia e l’area dello Stretto con uno sguardo attento ai fatti, alle comunità locali e ai temi che incidono sulla vita dei cittadini. Un lavoro che, nel tempo, ha rafforzato il rapporto con una community sempre più partecipe, abituata a riconoscere nel giornale un presidio informativo vicino e costante.

La funzione Fonti preferite rappresenta quindi un’opportunità per rendere ancora più diretto il rapporto tra Il Reggino e i suoi lettori, in un momento in cui la personalizzazione dell’informazione assume un ruolo sempre più centrale.

Per aggiungere Il Reggino alle Fonti preferite di Google è possibile cliccare su questo link: https://www.google.com/preferences/source?q=ilreggino.it