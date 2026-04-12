Anche quest’anno la sezione Anpi “Nilde Iotti” di Reggio Calabria, insieme al Circolo Samarcanda, promuove il percorso di iniziative culturali e commemorative “Verso la Festa del 25 Aprile”, un ciclo di appuntamenti pensato per accompagnare la cittadinanza verso la celebrazione della Liberazione.

L’edizione 2026 pone al centro una riflessione quanto mai attuale e necessaria: il ruolo delle partigiane di ieri e di oggi. Un filo rosso che unisce memoria storica e impegno contemporaneo, restituendo visibilità e voce a donne che hanno contribuito in modo decisivo alla lotta di Liberazione e che continuano, ancora oggi, a essere protagoniste nei percorsi di democrazia, giustizia e diritti.

Il programma prende avvio dalla figura di Fausta Ivaldi, reggina d’adozione, esempio significativo di partecipazione, coraggio e militanza antifascista. Il primo appuntamento è fissato per il 16 aprile alle ore 17.30, presso il Circolo Samarcanda, con un incontro dedicato alla sua figura e al racconto di “Una vita esagerata”.

Dopo i saluti introduttivi di Antonella Santoro e Patrizia Gambardella, a ricordare e ricostruire il profilo umano e politico di Fausta Ivaldi saranno l’Avvocata Silvia Martino e la professoressa di Storia e Filosofia Mimma Mollica, che guideranno il pubblico in una narrazione condivisa tra memoria, testimonianza e riflessione. L’incontro sarà arricchito dall’intervento del musicantore Fulvio Cama, che accompagnerà il momento con contributi musicali e narrativi.

Il viaggio che prende il via giorno 16 aprile al Samarcanda intende valorizzare il contributo femminile alla Resistenza, spesso marginalizzato nelle narrazioni ufficiali, e rilanciare il ruolo delle donne nelle sfide del presente. “Verso il 25 Aprile” non è soltanto un percorso commemorativo, ma un’occasione per interrogarsi sul presente: sulle forme che oggi assume l’impegno civile, sulle nuove Resistenze e sul ruolo delle donne nei movimenti sociali e politici contemporanei.

Anpi e Circolo Samarcanda rinnovano così il loro impegno nella diffusione dei valori antifascisti, nella costruzione di una memoria condivisa e nella promozione di una cittadinanza attiva e consapevole.