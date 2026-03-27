Dalla sezione Cambridge alle maratone italiane, l’istituto reggino si distingue per partecipazione e progettualità condivisa con famiglie e territorio

L’Istituto Scolastico Paritario “San Vincenzo de’ Paoli” di Reggio Calabria, che dal prossimo anno rinnova dalla prima classe della Primaria la sezione Cambridge, con preparazione alle varie certificazioni linguistiche e in collaborazione con l’Istituto “IH British School” di Reggio Calabria, si riconferma anche per l’A.S. 2025/2026 all’avanguardia per l’Atletica nazionale.

L’Istituto infatti, grazie al Prof. Adriano Sudano, è l’unico nella città di Reggio Calabria a ricomprendere nella sua programmazione annuale la partecipazione a corse e camminate a carattere ludico-motorio in collaborazione con le organizzazioni di maratone nazionali.

Nel corso dell’anno scolastico 2025-2026 ha partecipato alle Family Run della Maratona di Verona, della Romeo e Giulietta Half Marathon e della Maratona di Venezia, e altre verranno inserite nella programmazione relativa al prossimo anno.

È quindi ormai una collaborazione nota a livello nazionale anche per la grande partecipazione di ragazzi e genitori, oltre che dell’intera compagine scolastica. In particolare, in occasione della Coelmo Napoli City Half Marathon, il Prof. Sudano ha incontrato l’atleta Yeman Crippa, campione della nazionale italiana di atletica leggera, detentore del primato italiano sulla distanza di mezza maratona, a cui è stata donata una maglietta dell’Istituto con le firme di tutti gli alunni (foto).

Un altro piccolo fiore all’occhiello di cui essere orgogliosi per i ragazzi, per lo storico Istituto scolastico e per la città tutta.