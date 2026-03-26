Il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha preso parte, questa mattina, alla solenne celebrazione del Precetto Pasquale interforze, tenutasi presso la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria.



La funzione religiosa, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Fortunato Morrone e celebrata alla presenza delle massime autorità civili e militari della provincia, della magistratura, delle istituzioni accademiche e delle associazioni commerciali ed economiche, ha rappresentato un importante momento di raccoglimento per le donne e gli uomini di tutte le forze armate e dello Stato, operanti sul territorio reggino.



«La celebrazione del Precetto Pasquale è un appuntamento che va oltre la pur fondamentale dimensione spirituale - ha dichiarato Versace - è l’occasione per rinnovare quel patto di vicinanza e collaborazione tra le istituzioni cittadine e chi veste una divisa. In un periodo storico complesso come quello che stiamo attraversando, il messaggio di rinascita e speranza insito nella Pasqua deve guidare il nostro agire comune verso il bene della collettività. La pace e la convivenza civile, come più volte auspicato anche dal Santo Padre, il Papa Leone, devono guidare il nostro agire quotidiano».



La cerimonia si è conclusa con una grande foto di gruppo, a testimonianza dell’unione tra l’intera squadra Stato insieme alla guida pastorale dell’Arcidiocesi reggina.