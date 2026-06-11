L’associazione: «Per noi il dolore non è mai stato una resa. È diventato energia. È diventato la forza che ci spinge ogni giorno a stare accanto a chi soffre, a chi si sente solo, a chi ha bisogno di una mano tesa e di una risposta che spesso tarda ad arrivare»

«Non solo auguri istituzionali, ma una richiesta forte, sincera e carica di speranza. È quella che l’associazione Il Sorriso di Natale Chiara – Odv, presieduta da Carmine Alvaro, rivolge alla Dott.ssa Maddalena Berardi per la sua nomina a Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria.

Una nomina che arriva in un momento cruciale per la sanità del territorio, chiamata a dare risposte concrete a migliaia di cittadini che ogni giorno convivono con difficoltà, attese, disagi e spesso con il senso di essere rimasti inascoltati».

L’associazione, che opera accanto alle persone più fragili e alle loro famiglie, conosce bene il peso della sofferenza. Non per sentito dire, ma perché la vive ogni giorno. Natale e Chiara, ai quali l’associazione è dedicata, sono persone vive che combattono una battaglia difficile contro gravi condizioni di salute. Da quella esperienza umana, fatta di dolore, sacrificio, paure ma anche di straordinaria dignità, è nato un percorso di solidarietà che negli anni ha trasformato la sofferenza in impegno concreto verso gli altri.

«Per noi il dolore non è mai stato una resa. È diventato energia. È diventato la forza che ci spinge ogni giorno a stare accanto a chi soffre, a chi si sente solo, a chi ha bisogno di una mano tesa e di una risposta che spesso tarda ad arrivare».

Ed è proprio da questa esperienza diretta che nasce l’appello alla nuova Direttrice Generale dell’Asp.

Le famiglie dei malati, le persone con disabilità, gli anziani, i pazienti fragili e i loro caregiver sono spesso costretti a percorsi complessi e faticosi. In questi anni qualcosa è stato fatto, ma resta ancora molto da fare per costruire una sanità realmente vicina alle persone. Troppe volte i cittadini hanno ascoltato promesse che non si sono trasformate in risultati concreti. Troppe volte hanno dovuto affrontare da soli difficoltà che avrebbero meritato risposte più rapide ed efficaci.

Per questo l’associazione non si limita a formulare un semplice augurio di buon lavoro.

L’auspicio è che il nuovo corso dell’Asp sia guidato dall’ascolto, dalla determinazione e dalla capacità di affrontare i problemi senza rinviarli. Che le esigenze dei cittadini, soprattutto dei più fragili, possano diventare una priorità quotidiana e non un tema da affrontare soltanto nelle emergenze.

«Chi vive la malattia sa che dietro ogni pratica, ogni lista d’attesa, ogni ritardo amministrativo, c’è una persona. C’è una famiglia. C’è una storia. E spesso c’è una sofferenza che non può aspettare».

L’Associazione Il Sorriso di Natale Chiara – Odv guarda quindi con fiducia al nuovo incarico della Dott.ssa Berardi, consapevole che il cambiamento richiede coraggio, competenza e una visione chiara.

Ma c’è una convinzione che il presidente Carmine Alvaro e i volontari dell’associazione sentono di voler condividere con forza: nessuna sfida si vince da soli.

«Determinazione e buoni consiglieri. Questa è la ricetta. La capacità di ascoltare, di scegliere persone competenti e di fare squadra con chi ogni giorno opera sul territorio rappresenta la base per costruire una sanità più efficiente, più umana e più vicina ai cittadini»

L’associazione rinnova infine la «propria disponibilità a collaborare con l’Asp di Reggio Calabria, mettendo a disposizione la propria esperienza maturata accanto ai malati e alle loro famiglie.

Perché chi conosce il dolore da vicino sa anche riconoscere il valore della speranza. E perché, talvolta, proprio dalle ferite più profonde nasce l’energia necessaria per costruire qualcosa di migliore per tutti».