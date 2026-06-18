Reggio tra i 24 teatri storici italiani selezionati per l’iniziativa dedicata al centenario del soprano. Domani al foyer la presentazione ufficiale con il consigliere Paolo Bilardi
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Domani, venerdì 19 giugno, alle ore 10:30, presso il foyer del Teatro comunale "F. Cilea" si terrà un breve incontro con i giornalisti nel corso del quale interverrà il Consigliere Paolo Bilardi, delegato nei giorni scorsi dal Sindaco, on. Francesco Cannizzaro, a ricevere, a nome del Comune di Reggio Calabria, il Premio Internazionale Maria Callas, uno dei più prestigiosi riconoscimenti lirici nazionali. Il premio ha visto protagonista il nostro teatro cittadino, inserito tra i 24 teatri storici d'Italia selezionati per l'iniziativa.
In occasione del centenario della nascita del celebre soprano, infatti, il Teatro comunale "Cilea" è stato insignito della medaglia celebrativa #VeronaCallas100.