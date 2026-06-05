Finanziata dalla Regione Calabria, l’iniziativa offre gratuitamente a 10 ragazzi tra i 6 e i 17 anni attività sportive, laboratori educativi e trasporto assistito, con l’obiettivo di favorire socializzazione, autonomia e sviluppo delle competenze

Parte ufficialmente sul territorio regionale il progetto "Insieme per crescere: Sport e abilità per l’inclusione", un'iniziativa strutturata per rispondere concretamente ai bisogni di socializzazione, crescita motoria e potenziamento cognitivo dei minori in condizioni di vulnerabilità socio-economica. Finanziato dalla REGIONE CALABRIA, nell'ambito dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi per progetti di inclusione per il tramite della pratica sportiva “SUPERABILITIES” - PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027 (Priorità 4INCL – Una Calabria più inclusiva – Obiettivo specifico ESO4.12). Progetto vede come ente capofila e responsabile l'Istituto per la Famiglia Sez. 289 "Gilberto Perri" ODV, da anni attivo nel supporto alle fasce fragili della popolazione, affiancato dal partner sportivo specializzato ASD Polisportiva TABITHA. Le due realtà, afferenti al Sistema A.C.U. Azione Cristiana Umanitaria, fondata dal missionario cristiano Gilberto Perri, attueranno un programma sinergico che unisce la valenza formativa dello sport di squadra a percorsi laboratoriali focalizzati sulle competenze logiche e relazionali.

L'architettura progettuale si articola su due macro-aree ad accesso totalmente gratuito per n. 10 posti totalmente gratuiti, strutturate per la durata complessiva di 20 mesi:

Pratica Sportiva e Attività Motoria Adattata: Sotto la guida di istruttori qualificati, i beneficiari prenderanno parte a sessioni bisettimanali di Calcio a 5, Pallacanestro e Psicomotricità, orientate allo sviluppo relazionale e al rispetto delle regole del gioco di squadra.

Laboratori di Potenziamento delle Abilità: Un percorso bisettimanale (8 ore mensili complessive) suddiviso in due moduli: un Laboratorio di Lettura ad Alta Voce e Drammatizzazione, volto a favorire l'espressione corporea, la fonazione e l'interazione emotiva; e sessioni di Potenziamento Logico-Matematico, focalizzate sul problem-solving e sull'utilizzo di strumenti digitali per l'autonomia didattica.

Al fine di garantire il pieno diritto alla partecipazione e superare qualsiasi barriera di ordine logistico o economico, l'organizzazione ha predisposto un servizio di trasporto assistito e gratuito che accompagnerà i minori dalle proprie abitazioni alle sedi di svolgimento delle attività.

L'avviso pubblico è rivolto a nuclei familiari residenti nel territorio della Regione Calabria con minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni. Il criterio economico di accesso prevede un'attestazione ISEE in corso di validità non superiore a € 18.000,00. La selezione dei 10 beneficiari avverrà previa verifica dei requisiti formali e secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze (criterio first-come, first-served), attestato dal protocollo dell'ente o dalla ricevuta temporale della PEC. Le domande idonee ma eccedenti i posti disponibili confluiranno in una lista d'attesa dinamica.