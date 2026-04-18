Gli alunni sono stati guidati e coordinati dalla professoressa Spinella Maria Preziosa con la collaborazione della professoressa Scordo Loridana e hanno vinto con un progetto sul cinema in Italia

Lo scorso 14 aprile la classe 5 A del liceo è risultata vincitrice a palazzo Montecitorio in Roma, della nona Giornata di formazione dell’anno scolastico 2025-2026, presentando un progetto sul cinema in Italia. Il lavoro prodotto è stato promosso dalla Camera dei deputati e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e, dopo una prima selezione regionale a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale, valutato da un Comitato di esperti composto da deputati superando con successo anche la selezione nazionale.

Dopo la visita al palazzo e all’Aula, gli studenti e le studentesse hanno partecipato alla seduta parlamentare con saluto del presidente di cui è rimasta traccia nel resoconto stenografico della seduta parlamentare del 14 aprile 2026. Hanno quindi svolto una simulazione dei lavori di una Commissione permanente. L’attività ha previsto l’elezione del presidente e l’esame di una proposta di legge in sede referente. La classe ha poi incontrato i deputati Vittoria Baldino e Pino Bicchielli per un momento di dibattito, seguito dalla consegna degli attestati di partecipazione all’iniziativa.

La partecipazione alla “Giornata di Formazione a Montecitorio” del 14 e 15 aprile 2026 è il frutto della vision, della lungimiranza e della cura attenta e determinata della Dirigente Scolastica, Domenica Minniti, nel promuovere il senso civico, la formazione integrale dell’uomo e del cittadino attraverso variegate strategie educative, inclusi concorsi e percorsi progettuali volti a favorire lo sviluppo del pensiero critico e della coscienza responsabile degli studenti. Gli alunni sono stati guidati e coordinati dalla professoressa Spinella Maria Preziosa con la collaborazione della professoressa Scordo Loridana.

«L'impegno, la consapevolezza e la condotta esemplare manifestati dalla classe 5 A durante la permanenza a Montecitorio sono motivo di profondo orgoglio per la nostra comunità scolastica. Tale merito è stato riconosciuto ufficialmente anche dai referenti della formazione della Camera, che hanno lodato la preparazione e il rigoroso rispetto del decoro e del protocollo, richiesti da un contesto così prestigioso, da parte degli studenti. Un ringraziamento doveroso va ai ragazzi, alle docenti che hanno curato il progetto ed alle famiglie che hanno creduto e sostenuto questa straordinaria e prestigiosa esperienza che, certamente, ogni studente porterà con sè».

Il giorno successivo, i discenti hanno svolto una visita guidata alla Biblioteca della Camera Nilde Iotti, situata presso il palazzo del Seminario, e hanno seguito un approfondimento storico-parlamentare. Al termine, sono stati omaggiati di una riproduzione dell’originale della Costituzione italiana conservato presso l’Archivio storico della Camera dei deputati e di una guida alla Biblioteca della Camera dei deputati. A conclusione, rinfresco presso il chiostro del Palazzo del Seminario.