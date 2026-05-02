Si è insediato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione della Jonica Multiservizi S.p.A., società in house del Comune di Roccella Jonica che gestisce i principali servizi pubblici cittadini. Alla presidenza del nuovo organo è stato nominato Giuseppe “Pino” Curciarello, professionista di lunga esperienza nella Pubblica Amministrazione e profondo conoscitore delle dinamiche economico-finanziarie del settore.

Il Consiglio, composto da tre membri, vede al fianco del presidente Ettore Lacopo, dottore commercialista e revisore legale, con l’incarico di Amministratore Delegato, e Saverio Tripodi, esperto in controllo di gestione e analisi organizzativa, con delega all’Innovazione. La composizione restituisce così un mix strategico di competenze: la conoscenza del settore pubblico e della finanza degli enti locali del presidente, la solidità tecnico-professionale nell’area societaria, contabile, di revisione e di strategia aziendale, e la capacità di leggere processi, performance e processi di innovazione organizzativa. Tre profili distinti che, messi a sistema, costruiscono una governance equilibrata e operativa, pensata per affrontare con metodo le complessità del momento.

Sul fronte dei controlli, sono stati rinnovati anche gli organi di vigilanza. Il Collegio Sindacale è composto da Vincenzo Gerace, Antonio Cavaleri e Teodoro Bucchino, mentre l’incarico di Revisore Unico è stato affidato ad Annalisa Certomà. Una squadra di garanzia che completa il presidio amministrativo e contabile della società.

L’insediamento si colloca in una fase tutt’altro che ordinaria. La Jonica Multiservizi, infatti, è chiamata a portare a compimento un percorso di riorganizzazione societaria reso ancora più delicato dagli effetti del riassetto del Servizio Idrico Integrato e dall’imminente subentro del gestore unico regionale Sorical, con ricadute significative sul piano operativo, gestionale ed economico. Una transizione che richiede, dunque, al tempo stesso rigore tecnico, capacità di interlocuzione istituzionale e visione di medio periodo, per tutelare gli equilibri societari e, soprattutto, la qualità dei servizi resi alla città.

In questo scenario, il nuovo Consiglio di Amministrazione si presenta con un mandato chiaro: rafforzare la capacità gestionale della società, consolidare il suo ruolo strategico nel sistema dei servizi pubblici locali e accompagnare con responsabilità la fase di transizione che si apre.

In una dichiarazione congiunta, i tre componenti del Consiglio hanno voluto sintetizzare lo spirito con cui si avvia il mandato: «Affrontiamo questo incarico con piena consapevolezza della complessità del momento e grande determinazione. Pur nella distinzione dei ruoli e delle deleghe assegnate, vogliamo affermare da subito un principio per noi imprescindibile: ogni scelta strategica sarà assunta in modo collegiale, perché solo dal confronto tra competenze diverse e complementari nascono decisioni davvero efficienti ed efficaci. È questo il metodo che intendiamo porre alla base dell’azione amministrativa della società. Sentiamo la responsabilità di non deludere l’Amministrazione comunale che ci ha accordato la fiducia, ma soprattutto i cittadini di Roccella, che dei servizi gestiti dalla società sono i primi destinatari. È a loro che pensiamo quando parliamo di efficienza, qualità e affidabilità: perché una società in house ha senso solo se si traduce, ogni giorno, in un beneficio concreto per la comunità».

Con queste premesse, la Jonica Multiservizi si prepara ad affrontare una fase straordinaria, in cui le scelte tecniche e le competenze gestionali contano, ma ciò che farà davvero la differenza sarà la capacità di tenere lo sguardo dritto sul vero punto di riferimento: i cittadini di Roccella e la qualità della loro vita quotidiana.