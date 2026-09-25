Dalla sponda dello Stretto al cuore di Brooklyn: i Bronzi di Riace hanno attraversato ancora una volta l’Oceano e sono tornati a parlare al mondo, portando con sé la storia, l’identità e l’orgoglio di una terra che nelle sue eccellenze trova uno dei suoi più autentici biglietti da visita internazionali.

Si è conclusa con un'ampia e calorosa partecipazione la 25ª edizione del “Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace”, ideato e promosso da Giuseppe Tripodi, presidente dell'Associazione Pro Loco Città di Reggio Calabria. Dopo la prestigiosa tappa di Roma, il Premio ha fatto tappa a New York, riscontrando un'ampia affluenza presso il Community Center di Brooklyn, dove era presente una platea composta da rappresentanti delle istituzioni, professionisti, esponenti del mondo della cultura, personalità della comunità italiana d'America e numerosi ospiti. Una serata che è andata ben oltre la semplice consegna di riconoscimenti. È stata una festa dell’identità italiana, un momento nel quale le radici hanno incontrato il presente e nel quale il nome di Reggio Calabria è risuonato ancora una volta oltre i confini nazionali.

Il Dr. Giorgio Marrapodi ed il Dr.Antonio Errigo, nominati con il titolo d’Onore dal Patron del premio Giuseppe Tripodi “Ambasciatori dei Bronzi nel mondo”.

Il momento più significativo della manifestazione è stato il conferimento del prestigioso titolo d’Onore di “Ambasciatori dei Bronzi di Riace nel Mondo” al Dr. Giorgio Marrapodi, Ambasciatore e Capo della Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, e al Dr. Antonio Errigo, Vice Direttore Generale di ALIS.

Due riconoscimenti attraverso i quali il Premio ha voluto valorizzare percorsi professionali e istituzionali capaci di rappresentare l’Italia ai massimi livelli e, nello stesso tempo, rafforzare quel legame ideale con le proprie radici che costituisce uno dei tratti distintivi dell’iniziativa.

Nel conferire il titolo d’Onore al merito, il Premio ha affidato idealmente al Dr.Giorgio Marrapodi e al Dr.Antonio Errigo una responsabilità che va oltre la dimensione personale dell’onorificenza: diventare testimoni nel mondo dei valori evocati dai Bronzi, simboli di bellezza, forza, armonia, talento e appartenenza.

Tripodi: «Da Reggio a New York, un ponte che continua a crescere»

Il patron della manifestazione Giuseppe Tripodi ha espresso tutta la propria soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando il significato di una manifestazione che, nata a Reggio Calabria, è riuscita nel tempo a costruire una dimensione internazionale. «Vedere il nome dei Bronzi di Riace accolto con tanto entusiasmo qui a New York è un’emozione difficile da raccontare -ha affermato Tripodi- siamo partiti da Reggio Calabria con un’idea precisa: fare delle nostre statue non soltanto un simbolo della Magna Grecia, ma un ponte capace di mettere in relazione la nostra terra con il mondo. Dopo Roma, essere arrivati a Brooklyn e aver trovato una comunità così numerosa e appassionata è la conferma che quel ponte oggi è più solido che mai».

Tripodi ha quindi rivolto un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita della manifestazione: «Questo successo appartiene a tutti coloro che hanno creduto nel Premio. Ai nostri collaboratori, alle istituzioni, agli ospiti, alla comunità italiana d’America e soprattutto alle persone che, anche a migliaia di chilometri da Reggio Calabria, continuano a custodire nel cuore il senso delle proprie origini».

E proprio nella scelta dei premiati, ha spiegato Tripodi, si trova il significato più profondo dell’iniziativa: «Il Dr. Giorgio Marrapodi ed il Dr. Antonio Errigo sono due figure che rappresentano competenza, impegno e autorevolezza. Con loro i Bronzi possono continuare il loro viaggio nel mondo, attraverso persone che sappiano raccontare l’Italia con orgoglio e responsabilità».

Una serata nel segno dell’Italia

Un ringraziamento è stato rivolto da Giuseppe Tripodi al presidente onorario Giuseppe Viceconte, al responsabile per i rapporti con la comunità italiana all’estero Nunzio Puccio, alla testimonial del Premio, la dottoressa Paola La Salvia, e al direttore artistico Gaspare Maniscalco per la disponibilità, la collaborazione e il costante sostegno assicurati all’iniziativa. Il loro contributo, seppur lontano dai riflettori della cerimonia di Brooklyn, ha rappresentato un tassello importante nel percorso di crescita di un progetto che continua a promuovere l’immagine di Reggio Calabria, dei Bronzi di Riace e delle eccellenze italiane nel mondo.

Dall’Italia i saluti delle istituzioni

A rendere ancora più significativo l’appuntamento sono stati i numerosi messaggi istituzionali giunti dall’Italia. Dopo quello del Presidente della Camera dei deputati On.Lorenzo Fontana, sono arrivati i saluti del sindaco di Reggio Calabria On. Francesco Cannizzaro, del Presidente del Consiglio Regionale della Calabria On.Salvatore Cirillo e dell’Europarlamentare On.Giusi Princi. Messaggi che hanno accompagnato idealmente il Premio nel suo viaggio da Reggio Calabria a New York, riconoscendo il valore di una manifestazione capace di mantenere vivo il rapporto tra la Calabria, l’Italia e le comunità italiane nel mondo.

Le altre eccellenze premiate

Accanto al titolo d’Onore di “Ambasciatori dei Bronzi di Riace nel Mondo”, la serata ha visto la consegna del “Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace”, articolato nelle diverse sezioni dedicate alle professionalità e agli ambiti nei quali le personalità premiate si sono distinte. I riconoscimenti hanno attraversato settori differenti, dalla strategia militare alla giustizia e legalità, dalla medicina alla fede e alla solidarietà, dalle arti sceniche al giornalismo e alla cultura, dalla formazione all’ingegneria, fino al commercio e all’economia. È stato così un vero e proprio mosaico di competenze e storie, accomunate dalla volontà di riconoscere il merito e di raccontare, attraverso le persone, un’Italia capace di distinguersi nel mondo.

Premio Internazionale dedicato ai Bronzi di Riace : i nomi

Sez. Ambasciatore dei Bronzi di Riace nel Mondo:Dr. Giorgio Marrapodi Ambasciatore e Capo della Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York, Dott.Antonio Errigo (Vice Direttore Generale ALIS).

Sez.Zeus (giustizia e legalità):Associazione Nazionale Arma dei Carabinieri Italiani a New York, Avv.Gianclaudio Festa.

Sez.Ippocrate (salute e medicina):Dr.Veneziano Domenico (Urologo,chirurgo, pionere dell’insegnamento chirurgico, tecnologo), Prof.Dott.Virgilio Sacchini (Medico specialista in chirurgia senologica),Prof. Bernardo Cortese ( Professor of Medicine, Case Western Reserve University,Presidente e Fondatore di Fondazione RIC per la Ricerca sulle Malattie Cardiovascolari,Presidente DCB Academy), Dr. Domenico Praticò (Ricercatore Medico Scientifico),Nicola Fabbri (Capo della Divisione di Oncologia Muscolo scheletrica presso NYU Langone Health).

Sez.Thot (giornalismo e cultura): Dr. Carlo Parisi (Direttore del quotidiano “Giornalisti Italia” e Segreterio Generale della “ FIGEC”), Davide Ippolito (Fondatore Il Newyorkese), Dr.ssa Rosa Coppola (Fondatrice e Direttrice di Italian Roots TV), A. J.Buddy Fortunato (Editore Italian Tribune).

Sez.Minerva (formazione scuola e università): Prof. Jack Spatola (Presidente della Fiao), Cav. Josephine A. Maietta (Presidente AIAE), Dr.Anthony Martire (Direttore della Scuola d'Italia Guglielmo Marconi di New York), Dr.ssa Barbara Pelachin Marciandi (Presidente del Comites di New York).

Sez.Mercurio (commercio economia comunità): Dr. Francesco Norante (Presidente di Leonardo Canada e Leonardo US Corporation),Gianfranco Sciscione (Editore televisivo premio alla carriera); Andrea Betti (Imprenditore e scrittore),Vincent Grispino (Imprenditore), Francesco Belcaro (Imprenditore),Frank Naccarato (Entrepreneur community leader), Cav. Alessandro Sita (Direttore Azienda Sita Food Inc), Joe Oppedisano (Imprenditore), Matteo Garzia (Imprenditore), Ornella Fado (fondatrice della “OK Productions LLC New York”), Donato Cinelli (Amministratore Delegato di Universal Marketing).

Sez.G.Paolo II (fede e carità):Dr.Vincenzo Petrolino (Presidente nazionale della Comunità del diaconato in Italia), Bonnie Carrol (President & Founder Tragedy Assistance Program For Survivors), Dr.Pasquale Antonio Riccio (Presidente di Campus Salute e Progetto Alfa), Don Luigi Portarulo.

Sez.Apollo (moda-arte-musica poesia e costume):M°Alan Aurelia (Direttore d’orchestra), Caterina Rago (Coreografa ballerina),Verdiana Patacchini (Pittrice-scultrice), Davide Pannozzo (Chitarrista Blues).

Sez.Archeologia e cultura antica: Joseph Scelsa (Direttore Italian American Museum),Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria Italy (MarRC),Museo Nazionale del Bergamotto di Reggio Calabria Italy.

Il viaggio dei Bronzi continua

Con la serata di Brooklyn si chiude una nuova, importante pagina del percorso internazionale del Premio. Ma non si chiude il viaggio. Da Roma a New York, passando per Reggio Calabria, il progetto di Giuseppe Tripodi continua a trasformare i Bronzi in ambasciatori ideali di una terra e di una cultura. Le due statue, che da oltre duemila anni custodiscono il fascino della Magna Grecia, diventano così il filo invisibile che unisce chi è rimasto in Calabria e chi, dall’altra parte dell’Oceano, continua a sentirsi profondamente italiano.E proprio questo è il messaggio consegnato dalla serata newyorkese: le radici non conoscono confini. Possono attraversare il mare, incontrare nuove comunità e parlare lingue diverse, ma continuano a riconoscersi in quei simboli capaci di raccontare un’intera storia. A Brooklyn, quella storia ha avuto ancora una volta il volto dei Bronzi di Riace.