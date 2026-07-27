Villa San Giovanni si prepara ad accogliere la storica gara internazionale di nuoto di fondo che quest'anno vede alzarsi l'asticella della competizione grazie a criteri di selezione più rigorosi e un ritorno alle origini per quanto riguarda il traguardo finale.

La settimana dedicata alla 62ª Traversata dello Stretto è entrata ufficialmente nel vivo con la presentazione ospitata nella cornice dell'Altafiumara Resort & Spa, dove gli organizzatori hanno svelato i dettagli della «classica» che domenica 2 agosto vedrà ottanta atleti sfidarsi tra le onde. La gara internazionale partirà alle 10:30 da Capo Peloro per concludersi sulla sponda villese circa un'ora dopo, segnando un momento di altissimo agonismo sportivo.

Una delle novità più rilevanti di questa edizione riguarda lo spostamento della zona di arrivo a Punta Pezzo, proprio sotto lo storico faro. Mimmo Pellegrino, presidente del Centro Nuoto Villa, ha descritto questa scelta come un ritorno in un luogo iconico per tutto il Mediterraneo e per Villa San Giovanni, spiegando che l'arrivo sarà particolarmente tecnico e imprevedibile a causa della vicinanza con la corrente discendente, che metterà alla prova la capacità dei nuotatori di mantenere la traiettoria corretta nell'ultimo «imbuto» verso il traguardo.

Il sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, ha espresso grande soddisfazione per il valore simbolico di questa scelta, sottolineando come Piazza delle Repubbliche Marinare, un tempo parcheggio abbandonato, sia oggi il simbolo della rigenerazione urbana e della riqualificazione della comunità. Secondo il primo cittadino, la Traversata rappresenta l'evento estivo per eccellenza della città, capace di coniugare sport di altissimo livello, unione e identità culturale, fungendo da cerniera tra lo Stretto di Messina, la Costa Viola e il Parco dell'Aspromonte.

Sotto il profilo puramente agonistico, il livello tecnico della manifestazione ha subito un netto incremento grazie all'introduzione di nuovi filtri per l'iscrizione. Il responsabile tecnico Bruno Pecora ha chiarito che, per gestire l'eccessivo numero di richieste, è stato adottato un sistema di selezione basato sui tempi minimi ufficiali della stagione in corso, seguendo i parametri dei campionati italiani. Questa metodologia ha permesso di distribuire i partecipanti in modo uniforme tra le varie categorie Master e agonisti, registrando inoltre un aumento della presenza femminile rispetto all'edizione precedente.

Tra i favoriti della vigilia spicca il nome di Giuseppe Ilario delle Fiamme Oro, reduce da due secondi posti consecutivi, affiancato dal compagno di squadra Vincenzo Caso e da giovani emergenti come Cristian Molonia, Simone Dutto e Alessandro Addis. Nel settore femminile la competizione sarà altrettanto serrata con la presenza della medagliata olimpica Rachele Bruni e dell'atleta Giulia Gabbrielleschi, già seconda nel 2021. Tuttavia, gli esperti avvertono che la variabilità delle correnti nello Stretto potrebbe favorire traiettorie diverse e riservare sorprese rispetto ai pronostici iniziali.

L'evento non si limiterà alla sola competizione in acqua, poiché l'Amministrazione Comunale e il Centro Nuoto Villa hanno costruito un fitto programma di iniziative collaterali per valorizzare il territorio. Tra queste figurano il Gran Galà della Traversata, la prima edizione della Fiera del Panino Nautico dello Stretto per promuovere l'identità enogastronomica locale e la presentazione del libro «Traversata dello Stretto, una classica da leggenda», scritto dall'addetto stampa Paolo Messina.

Per quanto riguarda le tappe di avvicinamento alla gara, il sorteggio tra atleti e barcaioli si svolgerà martedì pomeriggio presso la piscina «Il Corallo», mentre sabato sarà dedicato alla riunione tecnica e a una conferenza stampa specifica con i protagonisti. La giornata di domenica sarà supportata da una diretta integrale visibile sia tramite un maxi schermo installato in piazza sia attraverso i canali social ufficiali della manifestazione.

Alla conferenza stampa, moderata dall'addetto stampa Paolo Messina, hanno preso parte attiva al tavolo dei relatori il sindaco di Villa San Giovanni Giusy Caminiti, l'assessore Giuseppe Cotroneo, il presidente del Centro Nuoto Villa Mimmo Pellegrino e il vicepresidente e responsabile tecnico Bruno Pecora. Tra i rappresentanti delle istituzioni e del mondo sportivo sono intervenuti Paolo Bilardi, consigliere del Comune di Reggio Calabria, Tino Scopelliti, presidente del Coni Calabria, e Alfredo Porcaro, presidente della Fin Calabria. Numerosa è stata la delegazione delle Forze dell'Ordine e delle autorità locali presente in sala, tra cui il capitano Sanguigni della Guardia di Finanza di Villa, il direttore Umberto Milea dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, il luogotenente Barberi e il maresciallo Roncone della sezione operativa navale della Guardia di Finanza, il maggiore Coniglio dei Carabinieri di Villa, il luogotenente Leocata, comandante della stazione Carabinieri di Villa, e il luogotenente Pagnozzi, comandante della Guardia Costiera. Hanno inoltre partecipato all'incontro il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Giuseppe Ranuccio, la presidente del Consiglio comunale di Villa Caterina Trecroci, il consigliere comunale Daniele Siclari, Andrea Guarna della giunta regionale del Coni Calabria, Nuccio Barillà di Legambiente, Carlo Arnese di EclipsE, Antonio Laganà, consigliere internazionale del Panathlon, e una rappresentanza del Blu Team Nuoto.