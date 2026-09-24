Un passaggio importante nel segno della gratitudine per il percorso condiviso e della gioia per quello ancora da intraprendere

«La comunità di Arasì desidera condividere un momento particolarmente significativo per la vita della comunità parrocchiale.



Il 20 settembre Arasì ha salutato con affetto don Giovanni Zappalà, al termine dei due anni trascorsi insieme, mentre ieri, a Ortì, in una chiesa gremita, è stato accolto don Domenico Greco, che inizia il suo nuovo cammino pastorale.



Si tratta di un passaggio importante, vissuto dalla comunità nel segno della gratitudine per il percorso condiviso con don Giovanni e della gioia per l’arrivo di don Domenico.



La prima celebrazione di don Domenico ad Arasì si terrà il 27 settembre alle ore 10:30».



