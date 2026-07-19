Martedì 21 luglio 2026, alle ore 17, nei locali della biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la stessa niblioteca, in occasione del grande caldo che sta colpendo tutta l’Italia, promuovono la conferenza: “Come si comporta il nostro corpo quando le temperature sono molto alte. Alimenti da preferire e quelli da evitare. La dieta mediterranea: una buona soluzione per difendersi dallo stress della calura”.

Introducono la manifestazione Daniela Neri, Responsabile della Biblioteca “P. De Nava”, e Loreley Rosita Borruto, Presidente del Cis della Calabria. Con il supporto di video proiezione relazionerà Tina Mollica, tecnico Arsac della Regione Calabria. La dieta italiana, spesso associata alla dieta mediterranea, è famosa per la sua varietà e ricchezza di alimenti nutritivi che contribuiscono a uno stile di vita equilibrato e salutare.

Tra i principali alimenti troviamo cereali integrali, frutta, verdura, legumi, olio extravergine d’oliva, pesce, latticini e una moderata quantità di carne. Questi alimenti forniscono carboidrati, fibre, proteine, vitamine, minerali e grassi sani. La combinazione di questi alimenti, unita a uno stile di vita attivo, rende la dieta italiana uno dei modelli più salutari e apprezzati in tutto il mondo.