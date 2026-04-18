Nel 2026 ricorrono due importanti anniversari: l’80° del 10 marzo 1946 (il giorno del primo voto delle donne italiane) e del 2 giugno 1946, giorno in cui le cittadine ed i cittadini italiani si recarono alle urne per scegliere la forma istituzionale (Repubblica o Monarchia) che avrebbe dovuto essere inserita nell’art. 1 della nostra Costituzione (L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione).

Ampa venticinqueaprile fa appello a tutte le Istituzioni, a tutti i Sindaci, a tutti i cittadini, ed in particolare ai giovani, ed a tutte le organizzazioni ed associazioni per una partecipazione straordinaria ed unitaria alla Festa della Liberazione dal nazifascismo che coincide con la nascita della nostra democrazia e della nostra Repubblica.

A Reggio Calabria la Festa della Liberazione (a causa della inagibilità della Villa Comunale, nella quale fu collocata, nel 1944, la Stele del Partigiano) si svolgerà, per decisione del Comune, nella piazza delle Istituzioni (Comune, Città Metropolitana e Prefettura), piazza Italia, dalle ore 10:30 alle ore 12:30.