Festa in Calabria grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 30 e sabato 31 ottobre 2026 sono state realizzate vincite complessive per oltre 36mila euro. Sabato in presso il punto vendita in Contrata Bellino a Catanzaro vinti 6.250 euro grazie ad un 6 Oro. Invece venerdì a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, realizzato un 8 Oro da 30mila euro nel punto vendita in Via Mirto. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,28 miliardi da inizio anno.