Il rettore Giuseppe Zimbalatti e la comunità accademicaaugurano buon lavoro al nuovo sindaco e ribadiscono la disponibilità a collaborare per la crescita del territorio e l’attrazione di studenti dall’Italia e dall’estero

Il Rettore Prof. Giuseppe Zimbalatti e la comunità accademica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria si congratulano con l'Onorevole Francesco Cannizzaro per il successo elettorale e formulano i migliori auguri di buon lavoro per la guida di Reggio Calabria. L’auspicio condiviso è che, sotto la Sua sindacatura, la nostra splendida città possa consolidarsi e svilupparsi sempre più anche come "Città Universitaria", per poter formare un sempre maggiore numero di giovani di questo straordinario territorio ed attrarne di tanti altri provenienti dalle regioni circostanti e dall'estero. L'università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è e sarà sempre disponibile, per mission istituzionale, ad affiancare e supportare tutte le politiche locali tese alla crescita del territorio ed al miglioramento della qualità della vita.