Sabato 25 luglio 2026, alle ore 19, in sinergia con “l’Istituto Alcide Cervi” e con la “Rete delle Pastasciutte Antifasciste di Casa Cervi, Ampa Venticinqueaprile organizza a Reggio Calabria “La Pastasciutta Antifascista” per rievocare e raccontare l’iniziativa di Alcide Cervi (papà Cervi), che decise di festeggiare la caduta e l’arresto di Mussolini e la “fine” del Fascismo e della guerra, invitando alla cena gli abitanti delle case di campagna vicino a Campegine (Reggio Emilia).

Ampa venticinqueaprile rivolge l’invito alle organizzazioni ed ai cittadini antifascisti per condividere una serata di festa e di racconto, che si concluderà con una cena (ore 20:30) che avrà al centro del menù la pastasciutta (in ricordo della pastasciutta offerta dai Cervi il 25 luglio 1943). L’iniziativa del 25 luglio a Reggio Calabria si svolgerà nelle stesse ore e nel rispetto delle regole della Pastasciutta di Casa Cervi.

All’iniziativa aderiscono: Alioscia, Anei Reggio Calabria, ReggioNonTace, Re.Io.TiTengoStretto, ed Udi.