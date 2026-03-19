Lunedì 23 marzo alla Chiesa di San Nicola di Bari ostensione della riproduzione del sacro lenzuolo e conferenza del sindonologo Leone Massimo Occhiuto sul legame tra Sindone e Vangeli

La comunità parrocchiale di Prumo-Riparo e Cannavò è lieta di annunciare un importante momento di riflessione spirituale e culturale che si terrà lunedì 23 marzo alle ore 21:00 presso la Chiesa di San Nicola di Bari in Cannavò, nel tempo di Quaresima, periodo di preghiera, penitenza e preparazione alla Pasqua.

Nel corso della serata avrà luogo l’ostensione della riproduzione fotografica della Sacra Sindone, presentata in dimensioni naturali, offrendo ai presenti un’opportunità unica di osservazione e approfondimento di uno dei più affascinanti e discussi reperti della tradizione cristiana.

La conferenza dal titolo “La Sindone e i Vangeli”, a cura del sindonologo Leone Massimo Occhiuto, avrà inizio con i saluti del parroco, don Giovanni Gattuso, che darà il benvenuto ai partecipanti. Successivamente, il relatore guiderà i presenti in un percorso di lettura evangelica del sacro lenzuolo, affrontando temi che intrecciano fede, storia e scienza, per offrire spunti di riflessione sulla figura di Cristo e sul mistero della Sindone.

L’iniziativa si propone come un’occasione significativa di approfondimento spirituale, storico e scientifico, particolarmente importante in questo tempo quaresimale, invitando i fedeli a meditare sul mistero della Passione e sul significato della Sindone.

Ingresso libero.

In merito all’evento, il parroco don Giovanni Gattuso dichiara:

«In questo tempo di Quaresima, desideriamo accompagnare la comunità in un percorso di approfondimento che unisce la fede, la storia e la scienza, alla luce del mistero della Sindone. Osservare e riflettere su questo sacro lenzuolo ci aiuta a contemplare la Passione di Cristo non solo come evento lontano nel tempo, ma come invito a vivere con maggiore consapevolezza la nostra vita quotidiana, a custodire la speranza e a rinnovare il nostro impegno nella fede».