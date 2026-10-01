Il Sindaco Mariateresa Fragomeni ha commentato con grande entusiasmo la notizia del conferimento della medaglia alla carriera conferito dalla Società Italiana di Neurochirurgia al Professor Vincenzo Albanese, luminare che ha reso la scuola neurochirurgica di Catania un’eccellenza internazionale.

Una grande gratificazione per il professionista, da cinquant’anni specializzato in Neurochirurgia, che ha saputo conciliare al meglio la professione con una brillante carriera di docente universitario, culminata con la cattedra di Professore Ordinario in Neurochirurgia dell’Università degli studi di Catania per 24 anni.

Dal 1990 al 2014, inoltre, è stato Direttore della Clinica Neurologica dell’ateneo catanese, dirigendo altresì la scuola di specializzazione in Neurochirurgia.

Un luminare, insomma. Che in apertura del 75° congresso nazionale della Società Italiana di Neurochirurgia, tenutosi a Catania, ha ricevuto il riconoscimento dalle mani del suo allievo (e attuale Direttore della Neurochirurgia universitaria del Policlinico San Marco di Catania) Professor Giuseppe Barbagallo, che ha tessuto le doti umane e professionali del professionista sidernese.

Parlando a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, il sindaco Mariateresa Fragomeni ha aggiunto che «siamo orgogliosi di lui. E felici del fatto che da qualche anno abbia deciso di rientrare nella sua Siderno, per impegnarsi nel sociale, coltivando i suoi molteplici interessi artistici culturali».

Già, perché oltre a dedicarsi alla libera professione nel proprio studio, il Professor Vincenzo Albanese segue da vicino le vicende politiche e sociali della sua Città, partecipando a incontri culturali e artistici e organizzando ogni anno, tra l’altro, il “concertu fora” nel suo villino ai colli di Siderno Superiore, seguito da centinaia di cittadini appassionati di musica e astronomia, con le stelle ben visibili dal suo rinomato “Romitorio di Sticchiaventu”.

Insomma, una personalità di rango nazionale e una grande risorsa per la Città di Siderno.