L’Azienda sanitaria: «Il rapporto di fiducia tra medici e cittadini è la base del sistema territoriale, pieno sostegno ai MMG e alla medicina di prossimità»

L’ ASP di Reggio Calabria esprime solidarietà e vicinanza al collega medico di medicina generale Dr Aldo Ingegnere con studio a Rosarno. Gesti di questo tipo mettono a rischio uno dei principali capisaldi delle cure: le cure primarie su cui in questi anni l’Azienda sta puntando consapevole che il patto di alleanza tra MMG e cittadini sia la base per il rilancio delle cure territoriali. Si ribadisce come il fulcro del cambio di passo assistenziale passa attraverso il lavoro quotidiano e costante della medicina del territorio in alleanza con tutti gli specialisti che nel territorio si impegnano.

Il cittadino deve avere fiducia in una capillarità assistenziale che, anche con lo sviluppo delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT), garantisce assistenza quotidiana e continuativa.

Siamo vicini al collega e alla sua famiglia e tramite lui a tutti i colleghi di MMG