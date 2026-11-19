All'inaugurazione dell'Anno Accademico della Mediterranea l'intervento del primo cittadino ha spaziato tra contrasto allo spopolamento giovanile alla nascita dell'Assessorato dedicato, fino al Campus del Mediterraneo e alla riqualificazione degli accessi

Nel corso dell'inaugurazione dell'Anno Accademico 2026/2027 dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, incentrata sul tema "Dal talento all'eccellenza", l'intervento del sindaco Francesco Cannizzaro ha tracciato la chiara traiettoria politica e sociale intrapresa dall’amministrazione comunale volta a saldare la cittadella universitaria alla città.

Nel raccogliere le sollecitazioni espresse dalla relazione del Rettore Giuseppe Zimbalatti, il Sindaco Cannizzaro ha sottolineato come la capacità di trasformare il patrimonio delle intelligenze in una forza generatrice di progresso rappresenti la questione centrale per il futuro della comunità. «Nessuna ricchezza è più preziosa dell'ingegno umano e, al tempo stesso, nessuna perdita è più grave di quella che si consuma quando un giovane vede precluso l'orizzonte delle proprie aspirazioni».

Cannizzaro ha evidenziato come la qualità stessa di una democrazia si misuri nella possibilità concreta che il luogo di nascita o le condizioni socio-economiche non costituiscano un limite insuperabile alla realizzazione personale: «Il merito, per dispiegarsi pienamente, necessita di contesti favorevoli, di istituzioni autorevoli e di una società capace di riconoscere il valore delle persone».

L'intervento si è poi soffermato sull'amarezza di vedere partire le risorse migliori formate dal territorio. Cannizzaro ha richiamato la necessità di superare una contraddizione che nessuna retorica dell'appartenenza può risolvere: se la libertà di partire costituisce una conquista di mobilità, la possibilità di rimanere o di ritornare deve diventare un'alternativa altrettanto credibile e desiderabile.

Campus del Mediterraneo e risposte amministrative tangibili

Per dare concretezza alla visione di Reggio come "grande città universitaria", il Sindaco ha evidenziato l'esigenza di una piena integrazione tra l'Ateneo e il contesto urbano circostante. In questa prospettiva, un ruolo centrale è affidato alla realizzazione del futuro Campus del Mediterraneo. Cannizzaro ha espresso viva soddisfazione per il finanziamento ottenuto a livello legislativo per la sua realizzazione, evidenziando il valore del recupero di un complesso storico destinato alla formazione, alla residenzialità e al dialogo culturale. Un'opera che valorizza la naturale posizione geopolitica dello Stretto, da sempre crocevia e spazio di incontro tra civiltà.

Riprendendo l'appello del Rettore per una risposta più incisiva da parte della città, il Sindaco ha ricordato il confronto avuto con la rappresentanza studentesca e docente a soli 18 giorni dal suo insediamento alla guida dell'Amministrazione comunale. In quell'occasione erano stati presi impegni precisi che sono stati tradotti in azioni tangibili con l’Istituzione per la prima volta nella storia dell'Assessorato ai Rapporti con la Mediterranea; la riqualificazione dell'accesso principale con l’ultimazione dei lavori di pavimentazione e sistemazione della strada d'accesso principale all'Ateneo, da tempo in stato di degrado; infine l’annuncio dell’avvio formale dei lavori per creare un potenziale ingresso tramite via Miggiano, che nel momento in cui sarà realizzato darà la possibilità di un nuovo e più fluido accesso all'utenza universitaria, sia carrabile e pedonale, rendendo tra l'altro tutta l'area decisamente più decorosa

L'omaggio a Gerardo Sacco e l'appello agli studenti

L'intervento ha reso omaggio al maestro orafo Gerardo Sacco, insignito della Laurea Magistrale Honoris Causa in Design per le culture mediterranee, portandolo a modello di come il talento possa raggiungere l'eccellenza senza recidere il legame con le proprie radici.

In conclusione, il primo cittadino si è rivolto direttamente alla comunità studentesca con un accorato messaggio: «Abbiamo bisogno della vostra curiosità, della vostra inquietudine intellettuale, del coraggio di immaginare ciò che ancora manca», auspicando che nessun giovane debba più lasciare la propria terra per mancanza di alternative, ma possa costruire a Reggio un futuro all'altezza dei propri sogni.