Sull'Aspromonte, in contrada Polvere a Santo Stefano, sorge da anni una casa che accoglie giovani arrivati ​​da storie di dipendenza e di reclusione, si chiama Casa di Mimmo e appartiene alla Fondazione Exodus, l'opera nata nel 1984 attorno a don Antonio Mazzi, morto a Milano venerdì scorso all'età di 96 anni.

L'Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova si unisce alla preghiera per il sacerdote veronese e riconosce nella sua eredità un'opera segno che parla dell'amore di Dio per i poveri e per gli esclusi, anche nel territorio reggino. In diocesi Exodus resta presente con la comunità di Santo Stefano in Aspromonte, accreditata dalla Regione Calabria come struttura pedagogico-riabilitativa, e con il centro di ascolto attivo a Reggio Calabria. A questi si aggiungono i percorsi di prevenzione e formazione che negli anni hanno coinvolto molte scuole della provincia, sono luoghi dove le persone ritrovano dignità e diritti.

Don Mazzi era nato a Verona il 30 novembre 1929 e venne ordinato sacerdote nella Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, fondata da san Giovanni Calabria . La sua attenzione andò ai ragazzi che nessuno voleva più ascoltare (i tossicodipendenti degli anni Settanta e Ottanta, poi le forme nuove del disagio giovanile) ea chi cercava una possibilità dopo il carcere o l'emarginazione.