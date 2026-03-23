“L'arte di accogliere” prosegue il tour di dibattito e mostra fotografica facendo tappa a Villa San Giovanni con tre incontri e la mostra che rimarrà visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 19 e al mattino per le scuole che prenoteranno, fino al 6 aprile.

Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 17:00, il primo dei tre incontri nel salone parrocchiale della Chiesa SS. Immacolata di Villa San Giovanni, sarà presentato il progetto Casa (Comunità, Alleanza e Solidarietà per l’Accoglienza) seguiranno il secondo il 27 su affido e il 30 marzo su adozione internazionale.

L’iniziativa rappresenta un nuovo e importante momento di confronto e condivisione sul territorio per rafforzare il ruolo sociale sul tema di affido e adozione e coinvolgere istituzioni, realtà del terzo settore e comunità locale, all'indomani delle giornate reggine che hanno determinato la condivisione di un importante documento programmatico e l'istituzione di un osservatorio sulla condizione di minori e famiglie in tutta la città metropolitana di Reggio Calabria.

Ad aprire l’incontro di mercoledì 25 saranno i saluti istituzionali di:

Giusy Caminiti, Sindaca di Villa San Giovanni

Domenico Nasone, Presidente del Centro Comunitario Agape

Padre Gianni Biancotto, Parrocchia SS. Immacolata

Seguiranno gli interventi di:

Alice Pizzi, presentazione del Progetto C.A.S.A. Proiezione del video “La Calabria che accoglie”;

Don Francesco Megale, Vicario per l’azione sociale e la carità;

Tiziana Catalano, Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;

Luciana Megale, presidente Forum associazioni familiari Reggio Calabria;

Eros Polimeni, Responsabile Ambito Territoriale 14 Villa San Giovanni;

Domenico Barresi, Comunità Papa Giovanni XXIII di Rimini;

Maria Franco, Associazione Specialmente Preziosi – Villa San Giovanni;

Betty Musella, Centro Comunitario Agape (RC).

L’evento si inserisce nell’ambito del progetto “C.A.S.A. – Comunità, Alleanza e Solidarietà per l’Accoglienza” con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell’ambito del finanziamento di iniziative di interesse generale promosse dal Terzo Settore, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017.

Tutti gli incontri sono aperti al pubblico e la mostra è visitabile gratuitamente.