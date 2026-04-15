I ragazzi hanno potuto conoscere da vicino il lavoro e la missione dell’Arma dei Carabinieri, scoprendo i valori di lealtà, coraggio e senso del dovere che guidano quotidianamente ogni Carabiniere

Bellissima giornata quella vissuta dagli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo "Radice-Alighieri", guidato dalla Dirigente, Simona Sapone.

I ragazzi, nell’ambito del progetto legalità, si sono recati presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, quartiere di “Modena”.

L’uscita didattica ha rappresentato per gli alunni un’occasione educativa di grande valore.

Accolti con calore e disponibilità dal personale della Scuola, i ragazzi hanno potuto conoscere da vicino il lavoro e la missione dell’Arma dei Carabinieri, scoprendo i valori di lealtà, coraggio e senso del dovere che guidano quotidianamente ogni Carabiniere. Hanno inoltre osservato con attenzione le attività di formazione dei giovani allievi.

Tra i momenti più significativi della mattinata: la visita agli ambienti della caserma, la spiegazione dei mezzi e delle attrezzature in uso e il vivace confronto con gli Ufficiali dell' Arma, che hanno risposto con entusiasmo a tutte le domande dei ragazzi.

I piccoli studenti sono tornati a scuola pieni di curiosità e il cuore colmo di rispetto per chi, ogni giorno, opera per la sicurezza di tutti i cittadini.