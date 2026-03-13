L’incontro si è svolto in un clima di ascolto attivo e partecipazione, dimostrando quanto sia fondamentale dare voce agli studenti e coinvolgerli nei processi decisionali della comunità scolastica

Nell’ambito del progetto promosso da Save the Children “Fuoriclasse in Movimento”, implementato dalla cooperativa EDI Onlus, gli alunni delle classi quarta e quinta A della Scuola primaria del plesso Centrale dell' IC " Radice Alighieri” hanno avuto l’opportunità di confrontarsi direttamente con la Dirigente scolastica, Avv. Simona Sapone, presentando idee e proposte per migliorare la vita scolastica.

L’incontro si è svolto in un clima di ascolto attivo e partecipazione, dimostrando quanto sia fondamentale dare voce agli studenti e coinvolgerli nei processi decisionali della comunità scolastica. Le proposte illustrate sono il risultato del lavoro del Consiglio Fuoriclasse, e sono state votate attraverso un referendum di comunità che ha coinvolto gli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Primaria dell’istituto.

Durante l’incontro, guidato dalla dott.ssa Elisa Polimeni e dalla docente Maria Labate, referente educazione civica Scuola Primaria, gli studenti hanno presentato quattro proposte concrete, accompagnate da plastici realizzati dalle classi coinvolte, segno tangibile dell’impegno e della creatività messi in campo. Tra le idee emerse figurano: l’introduzione della settimana corta, l’installazione di armadietti personali a scuola per alleggerire il peso degli zaini, la realizzazione di una biblioteca scolastica con area relax dedicata alla lettura e allo studio e, infine, la riqualificazione della palestra “Il Palloncino”, sita di fronte la Scuola, e del campetto esterno dell’istituto.

La Dirigente scolastica ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli studenti e ha manifestato parere favorevole alla realizzazione delle proposte. In particolare, ha sottolineato come interventi di riqualificazione degli spazi esterni e della palestra possano rappresentare un’importante occasione di crescita per tutta la comunità scolastica, auspicando anche il sostegno delle istituzioni per rendere possibili questi interventi.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva: gli studenti non sono soltanto destinatari delle decisioni scolastiche, ma diventano protagonisti del cambiamento, imparando a confrontarsi, proporre soluzioni e partecipare in modo responsabile alla vita della scuola.

Le proposte elaborate non resteranno infatti confinate all’interno dell’istituto. Gli alunni le presenteranno anche al Tavolo Cittadino dei Consigli Fuoriclasse presso Piazza Italia a Reggio Calabria.

L’incontro cittadino riunirà le rappresentanze degli studenti dei diversi istituti aderenti alla rete del progetto e sarà un’importante occasione di confronto, condivisione e dialogo tra scuole, per mettere in comune idee e proposte capaci di migliorare gli ambienti educativi.

Grazie all’adesione a questo progetto nazionale la scuola ha ricevuto da una multinazionale dell’e-commerce un buono da 650 euro che è stato speso per l’acquisto di attrezzature sportive.

Questa esperienza dimostra come, quando gli studenti vengono ascoltati e coinvolti, la scuola diventa davvero uno spazio di partecipazione, responsabilità e crescita collettiva.