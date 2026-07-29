Il dottor Rocco Vasile, storico socio del Lions Club di Locri, è stato nominato presidente della Zona 25 del Distretto Lions 108Ya per l'anno sociale 2026/2027. La nomina gli è stata conferita dal governatore del Distretto, Bruno Canetti, in occasione dell'incontro programmatico distrettuale svoltosi a Sorrento nelle giornate del 17 e 18 luglio.

Rocco Vasile ha ricoperto nel corso della sua lunga esperienza associativa numerosi incarichi sia all'interno del Lions Club di Locri sia a livello distrettuale. In particolare, è stato presidente del Lions Club di Locri per ben quattro mandati, distinguendosi per il costante impegno nel promuovere i valori del lionismo e le attività di servizio a favore della comunità.

Medico chirurgo di riconosciuta competenza, già primario di Chirurgia negli ospedali di Siderno e Locri e di cliniche private, il dottor Vasile alla consolidata esperienza professionale affianca qualità umane e un forte spirito di servizio che ne hanno caratterizzato il percorso sia in ambito sanitario sia all'interno dell'associazione.

Nel ruolo di presidente della Zona 25 del Distretto 108Ya, Rocco Vasile coordinerà i Lions Club di Locri, Roccella Jonica, Monasterace, Siderno e Gerace, oltre ai Club Satelliti di Siderno, Stilo e Bovalino, favorendo la collaborazione tra le diverse realtà. La nomina rappresenta, dunque, un riconoscimento significativo per il suo percorso umano, professionale e associativo e, al tempo stesso, un motivo di prestigio per il Lions Club di Locri, guidato per il secondo anno sociale consecutivo da Ettore Lacopo, un Club di lunga tradizione che esprime ora anche una figura di grande esperienza come Rocco Vasile alla guida del coordinamento lionistico zonale.