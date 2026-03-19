«Accogliere la Nazionale italiana maschile di pallavolo nella nostra città è motivo di grande orgoglio per l’intera regione e per la comunità metropolitana». Lo afferma, in una nota stampa, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, presentando il Bper Test Match Italia-Cuba in programma, il prossimo 26 agosto, a Reggio Calabria.

«Si tratta di un grande evento sportivo – aggiunge Versace – che rappresenta un riconoscimento importante per il territorio, sempre più credibile e attrattivo nell’ospitare manifestazioni di respiro internazionale. La presenza degli azzurri, campioni del mondo, rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere l’immagine di Reggio Calabria».

Il sindaco facente funzioni sottolinea, quindi, il valore strategico dell’iniziativa: «Appuntamenti come questo generano entusiasmo, partecipazione e ricadute positive per il tessuto economico, sociale e turistico. Sono momenti che uniscono la comunità e rafforzano il senso di appartenenza, soprattutto quando si parla di sport e di maglia azzurra».

Carmelo Versace, poi, evidenzia il significato per i più giovani: «Vedere da vicino atleti di altissimo livello sarà fonte di ispirazione per tanti ragazzi e ragazze che frequentano le nostre palestre. Anche così, ne sono convinto, si costruisce una cultura sportiva sana, basata su impegno, sacrificio e spirito di squadra».

«Abbiamo lavorato con determinazione – conclude l'inquilino di Palazzo Alvaro – per portare a Reggio Calabria un appuntamento di questo livello, inserito nel prestigioso calendario delle amichevoli della Nazionale. Sarà una grande festa dello sport e un momento di orgoglio condiviso per tutta la nostra comunità».