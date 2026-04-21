Il presule esprime vicinanza a studenti, famiglie e personale scolastico e sollecita soluzioni rapide per garantire sicurezza e continuità didattica.

Dopo la notizia della chiusura del Liceo Classico «Ivo Oliveti» di Locri, disposta a causa delle gravi criticità strutturali dell’edificio, arriva anche la presa di posizione del vescovo della diocesi di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva.

Informato della situazione, il presule ha espresso una vicinanza concreta alla comunità scolastica, schierandosi accanto alle famiglie, agli studenti, alla dirigenza e a tutto il personale docente e non docente, condividendone le preoccupazioni.

Mons. Oliva ha ribadito la necessità di garantire il diritto allo studio in condizioni di piena sicurezza, sottolineando come la scuola rappresenti un luogo fondamentale di crescita e formazione che non può essere esposto a rischi né lasciato nell’incertezza.

Da qui l’appello alle istituzioni competenti affinché intervengano con tempestività ed efficacia, assicurando agli studenti la possibilità di proseguire e concludere l’anno scolastico senza ulteriori disagi.

Il vescovo ha infine auspicato una soluzione immediata e concreta che restituisca serenità alle famiglie e dignità agli ambienti scolastici, richiamando la necessità di considerare la tutela dei giovani e della loro formazione una priorità assoluta per il territorio.