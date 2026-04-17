Le forti piogge degli ultimi giorni hanno causato infiltrazioni d'acqua nei corridoi e nelle aule, rendendo impossibile lo svolgimento regolare delle lezioni. È quanto accaduto al liceo classico “Ivo Oliveti” di Locri dove l'acqua ha invaso gli ambienti del primo piano rendendo inagibili alcuni locali e costringendo la dirigenza a sospendere l'attività didattica da, oggi, venerdì 17 aprile fino a dati da destinarsi

Secondo quanto filtra da fonti scolastiche la chiusura è stata decisa “a scopo precauzionale”, in attesa dei controlli tecnici e degli interventi di messa in sicurezza dell'edificio. Per garantire la continuità didattica la scuola ha disposto il trasferimento temporaneo degli alunni e la rimodulazione dell'orario scolastico: le lezioni si svolgeranno in fascia pomeridiana, utilizzando spazi alternativi messi a disposizione dal polo liceale “Zaleuco” in via Panzera.