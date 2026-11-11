Nasce ufficialmente l’Associazione Spazio Multidisciplinare Professionisti della Locride APS ETS, una nuova realtà associativa che punta a mettere in rete professionisti di diversi settori, promuovendo collaborazione, multidisciplinarità e valorizzazione delle competenze a servizio del territorio.

La presentazione ufficiale si terrà venerdì 13 novembre 2026, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Marina di Gioiosa Ionica.

L’incontro sarà l’occasione per illustrare la visione, la missione e gli obiettivi dell’associazione, presentare le attività e i servizi previsti e favorire il confronto con le istituzioni, gli ordini professionali, gli enti locali e la cittadinanza.

Nel corso dell’iniziativa interverranno il presidente, dott. Giulio Pileggi, il relatore dott. Alessandro Martelli e la vicepresidente, dott.ssa Stefania Pascale, insieme ai rappresentanti istituzionali, degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

L’obiettivo è costruire una rete di competenze capace di generare sinergie, opportunità e nuove forme di collaborazione, contribuendo concretamente alla crescita sociale, culturale e professionale della Locride.

L’evento si concluderà con uno spazio dedicato alle domande del pubblico e un aperitivo di networking, occasione per conoscersi, condividere idee e raccogliere le prime adesioni.