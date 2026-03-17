Anche Luchè sarà tra gli artisti che si alterneranno sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) nell’ambito della programmazione del Roccella Summer Festival 2026, la rassegna estiva organizzata come ogni anno dalla Ticket Service Calabria con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica. Dopo aver calcato il palco del Teatro Ariston con il brano “Labirinto”, in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, Luchè è infatti tornato live con tutta la sua potenza nel suo attesissimo “Luchè Arena tour”, partito dal Palazzo dello Sport di Roma, tutto esaurito da settimane.

Un nuovo capitolo live che attraverserà i principali palasport italiani che arriverà a Roccella Jonica il 9 agosto e che culminerà il 10 settembre 2026 nella spettacolare cornice dell’Ippodromo di Agnano a Napoli.

Un momento importante che arriva dopo un anno straordinario per l’artista: dall’uscita del suo ultimo album “Il Mio Lato Peggiore” (Warner Music Italy), certificato disco di platino, fino allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, un evento manifesto dello street rap italiano e del legame indissolubile tra Luchè e la sua città. In questo contesto si inserisce anche la partecipazione a Sanremo, dove Luchè ha debuttato tra i Big con “Labirinto” (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), brano che ha rapidamente scalato le classifiche dei suoni più utilizzati su TikTok, a riprova del fatto che l’artista è arrivato al Festival come uno dei più ascoltati in streaming, con oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Il suo ultimo album “Il Mio Lato Peggiore”, certificato platino, continua intanto a imporsi come uno dei progetti più significativi degli ultimi mesi, trainato anche dal successo di “Nessuna” (platino), brano che ha conquistato la Top 50 Italia di Spotify (13 giorni consecutivi in Top 5 e 4 giorni alla #1) e la Hot 50 Italia di TikTok, con oltre 93mila contenuti generati, fino a raggiungere, insieme a “Ginevra” (oro), la vetta di entrambe le chart. I biglietti sono in prevendita su ticketone.it e nei punti vendita abituali.