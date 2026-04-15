In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, istituita per celebrare la creatività e l’eccellenza del sistema produttivo nazionale, domani 16 aprile 2026 alle ore 10:30 nella cornice dell’Aula Magna Quistelli, l’Università Mediterranea di Reggio Calabria promuove un’importante iniziativa dal titolo “Made in Calabria: eccellenze tra etica e resilienza” con l’obiettivo di sostenere una cultura d’impresa saldamente ancorata ai valori della legalità, dell’etica e della responsabilità sociale. Attraverso questo momento di confronto, l’Ateneo reggino intende valorizzare alcune realtà imprenditoriali calabresi che operano con trasparenza in contesti complessi, trasformandosi in modelli di resilienza e motori di uno sviluppo economico sano. L’evento rappresenterà un’occasione per consolidare reti di partenariato tra imprese, mondo accademico e associazioni di categoria, orientate alla diffusione di buone prassi etiche. L’organizzazione è curata dall’Area Ricerca, Trasferimento Tecnologico, Terza Missione e partecipate di Ateneo, nell’ambito delle attività strategiche previste dal bando per il potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico (UTT).

Ai saluti istituzionali del Rettore Giuseppe Zimbalatti seguiranno per l’apertura dei lavori anche quelli di Giuseppe Antonio Sofia, Dirigente della Casa del Made in Italy di Reggio Calabria, Domenico Vecchio, Presidente Confindustria di Reggio Calabria e Valentina Mallamaci, Vice Presidente Giovani imprenditori Unindustria Calabria.

Curerà l’introduzione e farà da moderatore il prof. Massimo Lauria, prorettore vicario con delega alla ricerca e al trasferimento tecnologico. Il cuore dell’evento vedrà le testimonianze dirette dell’Executive Chef Filippo Cogliandro e dell’imprenditore Antonino De Masi, i cui interventi precederanno una tavola rotonda istituzionale di alto profilo.

Al dibattito parteciperanno il Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, il giudice del Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Campagna, il Direttore marittimo della Calabria e della Basilicata tirrenica, Giuseppe Sciarrone e il direttore della scuola di Dottorato, prof. Felice Arena.

L’evento ospiterà anche un momento divulgativo di una esperienza sul tema, coordinata dalla prof.ssa Michela Mantovani.

Le conclusioni saranno affidate al Direttore del Dipartimento DIGIES, prof. Massimo Finocchiaro Castro.