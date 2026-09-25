L’Unione Cattolica Stampa Italiana, Sezione “Natuzza Evolo” – Calabria, esprime il proprio profondo e sentito cordoglio al Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria-Bova, per la scomparsa della cara mamma Francesca.

«In questo momento di umano dolore per la perdita dell’affetto materno, guida e costante punto di riferimento di vita e di fede – sottolinea la presidente dell’Ucsi Calabria Santa Giannazzo – i giornalisti cattolici calabresi desiderano far giungere a Mons. Morrone, e a tutta la Sua famiglia, la propria vicinanza affettiva e la forza della preghiera, nella certezza che l’amore materno mai si interrompe ma si trasfigura nella luce del Cristo Risorto».