In riva allo Stretto, nell'aula magna Quistelli venerdì 19 giugno, interverranno il segretario del Dicastero Vaticano per la comunicazione, il vaticanista del Tg2 Enzo Romeo e i docenti universitari Carlo Morabito e Massimiliano Ferrara

A poche settimane dalla sua pubblicazione, la prima enciclica di Papa Leone XIV diventa oggetto di un confronto pubblico a Reggio Calabria: l'Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova e l'Università Mediterranea hanno organizzato un incontro di approfondimento sulle tematiche affrontate da Magnifica Humanitas, l’enciclica «sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale» che il Santo Padre ha firmato il 15 maggio scorso, nel 135° anniversario della Rerum Novarum di Leone XIII, e che la Santa Sede ha presentato il 25 maggio. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno, alle ore 17.30, nell'Aula Magna "A. Quistelli" dell'Ateneo reggino, l'evento è aperto al pubblico e l'ingresso è libero.

Magnifica Humanitas è la prima enciclica nella storia della Chiesa interamente dedicata alle implicazioni etiche, sociali e culturali dell'intelligenza artificiale, in 245 paragrafi, Leone XIV rilegge i principi della Dottrina sociale - bene comune, solidarietà, sussidiarietà, giustizia sociale - alla luce di una trasformazione tecnologica che il Pontefice interpreta come un tratto decisivo del cambiamento d'epoca contemporaneo. Al centro del documento resta la dignità della persona umana, assunta come criterio fondamentale per orientare il progresso tecnico e valutarne le conseguenze.

L'incontro reggino si aprirà con i saluti del Magnifico Rettore dell'Università Mediterranea, il prof. Giuseppe Zimbalatti, mentre a introdurre e moderare il dialogo sarà il dott. Enzo Romeo, giornalista vaticanista del TG2-Rai, che nel corso di una lunga carriera nel servizio pubblico ha raccontato i pontificati da Giovanni Paolo II fino a quello di Papa Prevost.

Gli altri relatori chiamati a intervenire, con competenze che toccano versanti diversi delle tematiche trattate dall'enciclica, sono: il prof. Massimiliano Ferrara, ordinario di Matematica per l'Economia, Artificial Intelligence & Machine Learning all'Università Mediterranea, che porterà la prospettiva dell’Intelligenza artificiale affidabile; il prof. Carlo Morabito, ordinario di Elettrotecnica nel medesimo Ateneo e presidente dell'Associazione Internazionale Reti Neurali, contribuirà con l'esperienza maturata nel campo delle architetture neurali; Mons. Lucio Adrian Ruiz, Segretario del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e docente di Comunicazione Digitale presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma, offrirà ai partecipanti lo sguardo della Chiesa sulla cultura digitale e le sfide che essa pone alla comunità ecclesiale.

Le conclusioni saranno affidate all'Arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova, S.E. Mons. Fortunato Morrone.

L'iniziativa, promossa congiuntamente da Università Mediterranea e dalla Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova, risponde alla volontà di tradurre le sollecitazioni contenute nell'enciclica in un’opportunità di dialogo, capace di coinvolgere il mondo accademico e la cittadinanza attorno a domande che attraversano ormai la vita quotidiana di ciascuno. La collaborazione tra l'Arcidiocesi e l'Università Mediterranea, che nel proprio corpo docente conta ricercatori impegnati in prima linea sui temi dell'intelligenza artificiale, offre alla cittadinanza di Reggio Calabria l'occasione per contribuire a un dibattito che Papa Leone XIV ha voluto rivolgere a tutti, credenti e non credenti, con la consapevolezza che il futuro della tecnica è, prima di tutto, una questione che riguarda il futuro dell'uomo.