L'intervento nasce dalle numerose segnalazioni ricevute da cittadini e professionisti che lamentano ritardi nella conclusione delle pratiche. «Non si tratta né di una polemica né tantomeno di una critica nei confronti degli uffici comunali – precisa Marcianò –.

L'obiettivo è esclusivamente quello di comprendere le ragioni di questi ritardi che, secondo quanto viene riferito da diversi utenti, stanno creando notevoli disagi a chi, dopo aver presentato tutta la documentazione richiesta e aver adempiuto a ogni prescrizione prevista, attende il rilascio di un documento spesso indispensabile per il completamento di importanti pratiche amministrative».

L'esponente di Noi Moderati sottolinea come il certificato di idoneità alloggiativa rappresenti un atto essenziale per molti cittadini e ritiene quindi necessario fare luce sulle eventuali criticità che stanno rallentando l'iter amministrativo.

«Vorrei capire – prosegue Marcianò – se i ritardi siano dovuti a una carenza di personale, a un aumento delle richieste o ad altre problematiche organizzative. Conoscere le cause consentirebbe anche di individuare possibili soluzioni nell'interesse dei cittadini e dello stesso Comune».

Pur ribadendo il proprio rispetto per il lavoro svolto dai dipendenti comunali, spesso chiamati a operare con organici ridotti e risorse limitate, Marcianò evidenzia l'importanza di garantire tempi certi per il rilascio di un documento che incide direttamente sulla vita delle persone.

«Il mio auspicio – conclude – è che si possa avviare un confronto costruttivo per verificare lo stato delle pratiche e, se necessario, mettere in campo gli strumenti utili a rendere più snelle e tempestive le procedure. L'obiettivo non è individuare responsabilità, ma contribuire a migliorare un servizio di fondamentale importanza per la comunità».